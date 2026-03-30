동서식품, 애사비·콤부차 결합 신제품 출시…2030 건강 트렌드 공략

자몽오렌지·샤인머스캣리치·배모과…과일 풍미로 선택 폭 확대

무설탕·스틱형으로 간편성 강화…헬시 드링크 시장 공략

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 동서식품이 봄 시즌을 맞아 애플사이다비니거와 콤부차를 결합한 '동서 애사비 콤부차' 신제품 3종을 출시했다고 30일 전했다. 건강과 간편함을 동시에 추구하는 2030세대 트렌드를 반영한 제품으로, 헬시 음료 시장 공략에 나선다.

이번 신제품은 지난해 선보인 애사비 콤부차 시리즈의 인기를 기반으로 과일 풍미를 강화해 라인업을 확대한 것이 특징이다. 제품은 자몽과 오렌지를 조합한 '자몽 오렌지', 샤인머스캣과 리치를 더한 '샤인머스캣 리치', 국산 배와 모과를 활용한 '배 모과' 등 3종으로 구성돼 소비자 선택 폭을 넓혔다.

동서식품, '동서 애사비 콤부차' 신제품 3종 출시. [사진=동서식품 제공]

동서 애사비 콤부차는 국내산 현미와 하동 녹차로 만든 콤부차 분말에 국내산 사과를 발효한 애플사이다비니거를 최적 비율로 배합해 산뜻한 산미와 과일 풍미의 균형을 구현했다. 설탕을 첨가하지 않아 당과 칼로리 부담을 줄였으며, 스틱형 분말 형태로 제작돼 언제 어디서나 간편하게 즐길 수 있는 점도 강점이다.

최근 건강 관리에 대한 관심이 높아지면서 애플사이다비니거와 콤부차를 결합한 기능성 음료 수요가 확대되는 가운데, 동서식품은 다양한 맛을 앞세워 시장 경쟁력을 강화한다는 전략이다.

동서식품 관계자는 "이번 신제품은 애사비와 콤부차를 다양한 과일 맛으로 즐기고자 하는 소비자 니즈를 반영한 제품"이라며 "일상 속 기분 전환이 필요한 순간 부담 없이 즐길 수 있는 음료로 자리잡기를 기대한다"고 밝혔다.

mkyo@newspim.com