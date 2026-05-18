지투지바이오, '세마글루타이드' 서방형 미립구 특허 美 등록

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 지투지바이오가 당뇨·비만치료제 주요 성분인 세마글루타이드 서방형 미립구 제형에 대한 미국 특허 등록을 완료했다고 18일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 미국 특허의 우선일은 지난 2020년 2월 14일로, 현재까지 미국에서 세마글루타이드 함유 생분해성 미립구 제형 관련 특허 중 가장 앞서 있다. 우선일이 가장 앞선다는 것은 해당 제형에 대한 독점적 권리를 20년간 보호받을 수 있으며, 후속 특허 확보를 통해 경쟁사의 진입 장벽을 강화할 수 있다는 의미다.

세마글루타이드는 노보 노디스크가 개발한 당뇨 치료제 오젬픽을 시작으로 체중 감소 효과를 입증하며 2021년 비만치료제 위고비 출시를 이끌어낸 성분이라고 회사는 설명했다. 미국은 성인 10명 중 4명이 비만으로 주요 국가 대비 약 10% 이상 높은 수준을 보이고 있다.

지투지바이오 회사 전경. [사진=지투지바이오]

지투지바이오는 저함량에 이어 고함량까지 전 세계 특허 권리화를 진행 중이다. 세마글루타이드 저함량과 고함량을 중심으로 각각 10개국·12개국에 출원했으며, 3개국·12개국에서 심사 중이다. 이번 미국 특허 등록으로 총 7개국에 제형 특허를 등록하게 됐다.

이희용 지투지바이오 대표이사는 "성인 비만율이 높은 미국 시장에 비만치료제의 핵심 물질인 세마글루타이드에 대한 특허를 등록하게 되어 기쁘다"며 "향후에도 당사만의 경쟁력을 확대할 계획"이라고 말했다.

한편 지난해 세마글루타이드 주사제인 오젬픽·위고비의 글로벌 전체 매출은 약 47조원을 기록했으며, 이 중 미국에서만 약 32조원의 매출을 기록해 68%를 차지했다.

nylee54@newspim.com