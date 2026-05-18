디지털대성, 베트남 JV 매각대금 275억 수령 완료

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 교육 콘텐츠 플랫폼 기업 디지털대성이 베트남 합작법인 지분을 매각하고 275억원의 자금을 확보했다고 18일 밝혔다.

디지털대성은 이날 공시를 통해 베트남 에코파크와의 합작법인 'Ecopark Daesung International Education' 지분 50%를 매각하고 1920만 달러(약 275억원)를 수령했다고 전했다. 회사에 따르면 2019년부터 이어온 베트남 현지 파트너와의 공동 투자 관계가 완전히 종료됐다.

이번 거래로 코로나19 등으로 장기화됐던 해외 교육사업 관련 불확실성을 해소하게 됐다. 장부가액 기준 약 95억원의 세전 매각차익은 영업외수익으로 반영되어 2분기 당기순이익 증가에 기여할 것으로 예상된다.

디지털대성 로고. [사진=디지털대성]

회사는 확보한 자금을 신성장동력 확보 및 미래 전략사업에 투자할 계획이다. 회사 관계자는 "사업다각화와 중장기 기업가치 제고를 위해 교육업종 외 다양한 산업군에 대한 투자 및 M&A를 검토하고 있다"며 "충분한 투자 재원이 확보된 만큼 보다 높은 기업가치의 우량 자산까지 검토 범위를 확대할 수 있게 됐다"고 말했다.

김희선 디지털대성 대표이사는 "베트남 국제학교 사업 관련 불확실성을 최종 해소하고 미래 성장을 위한 실질적인 투자 여력을 확보하게 됐다"며 "확보한 재원을 기반으로 신사업 추진과 M&A에 속도를 낼 계획"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com