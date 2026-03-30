덕수궁, 석어당·함녕전 등 주요 5개 전각 내부 개방

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 국가유산청 궁능유적본부 덕수궁관리소는 오는 4월 7일부터 10일까지 하루 2회 덕수궁 주요 전각 내부 특별관람을 실시한다고 30일 밝혔다.

이번 행사에서는 평소에는 외부에서만 관람할 수 있었던 덕수궁 내 주요 전각 내부를 전문 해설사의 깊이 있는 설명을 들으며 관람할 수 있다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = <덕수궁 전각내부 특별관람 웹포스터. [사진=국가유산청] 2026.03.30 alice09@newspim.com

덕수궁의 정전인 중화전(보물)에서는 황제를 상징하는 두 마리의 용조각을 감상할 수 있다. 덕수궁 내 유일한 2층 목조 건물인 석어당에서는 덕수궁에 다가온 봄의 정취를 느낄 수 있다.

함녕전이 지어지기 전까지 고종의 침전이던 준명당은 덕혜옹주의 유치원으로도 이용된 바 있다. 즉조당은 인조가 즉위한 역사적 장소이고, 함녕전(보물)은 고종의 침전이자 승하하신 장소로 알려져 있다.

이번 특별관람은 중학생 이상부터 신청 가능하며, 회당 참여 인원은 15명이다. 공정한 참여 기회를 제공하고자 추첨제로 참가자를 선발한다.

1인당 최대 2매까지 신청할 수 있다. 당첨자 발표는 오눈 4월 3일 오후 4시이며, 누리집에서 확인 가능하다. 관람시간은 1시간 10분 가량 소요된다. 참가비는 무료(덕수궁 관람료 별도)이며, 자세한 사항은 덕수궁관리소 누리집을 참고하면 된다.

궁능유적본부 덕수궁관리소는 "앞으로도 차별화된 다양한 프로그램을 마련하여 더 많은 내외국인들이 국가유산의 품격과 즐거움을 만끽할 수 있도록 적극행정을 지속해 나갈 계획"이라고 전했다.

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