국가유산청, BTS 공연 앞두고 숭례문·광화문 안전점검 실시

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 국가유산청은 오는 21일 예정된 그룹 방탄소년단(BTS) 복귀 공연을 앞두고 19일부터 대한민국을 대표하는 국보인 숭례문과 공연 본 무대인 광화문 광장 일대에 대해 막바지 안전 점검에 박차를 가하고 있다.

허민 국가유산청장은 이날 미디어 사파드가 상영될 숭례문에서 영상 투사장비 설치 공간의 안전성과 화재 예방 시스템을 집중 점검했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 방탄소년단(BTS)의 컴백 공연을 닷새 앞둔 16일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 무대 설치 작업이 진행되고 있다. 2026.03.16 kunjoo@newspim.com

국가유산청은 인파 밀집 시 발생할 수 있는 위험요소를 차단하기 위해 숭례문 경계순찰 인력을 평시 대비 3배 이상 확충하고, 실시간 모니터링 체계를 가동하고 있다.

전 세계의 이목이 쏠린 대규모 공연인 만큼, 소중한 문화유산을 인파로부터 보호하는 동시에 현장을 찾는 국내외 관람객들의 안전을 확보하기 위한 것이다.

덕수궁은 공연 당일인 21일 경복궁, 국립고궁박물관과 함께 전체 휴궁하고, 미디어 파사드가 열리는 20일 저녁의 덕수궁 야간관람도 중단한다.

허민 청장은 관계자들과 함께 21일 본 공연의 주무대인 광화문 광장에서 무대 주변의 문화유산인 광화문 월대와 경복궁 담장 등 의 훼손 방지를 위해 설치한 철제 난간을 점검하고 위해 요소를 확인했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 =그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 앞둔 19일 오전 서울 종로구 광화문광장에 무대가 설치돼 있다. 2026.03.19 khwphoto@newspim.com

허 청장은 "문화유산을 배경으로 열리는 공연인만큼 유산의 물리적 보호에 최선의 노력을 다하고, 경계순찰 요원들의 대응 능력과 안전시설을 최우선으로 살피겠다"고 밝혔다.

이어 "우리 민족의 혼이 담긴 공간인 광화문과 숭례문에 전세계의 이목이 집중되는 만큼 관람객들도 질서 있는 관람 매너와 유산을 보호하는 시민의식을 보여주기를 바란다"고 당부했다.

국가유산청은 공연 종료 시까지 '현장 안전 상황실'을 가동하며, 경찰·소방 등 관계 기관과 핫라인을 통해 돌발 상황에 즉각 대응하고, 공연 종료 후에는 전문 인력을 투입해 문화유산의 상태를 정밀 진단하여 미세한 영향까지도 꼼꼼히 살필 예정이다

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