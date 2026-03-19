"BTS 무대 밖도 뜨겁다"…국립문화기관 5곳, 방탄소년단 컴백 맞아 K컬처 큰장

국립중앙박물관·현대미술관·민속박물관 등 체험·전시·공연 풍성

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = BTS 공연을 맞아 큰 장이 선다. 문화체육관광부는 방탄소년단(BTS)의 21일 컴백 공연을 계기로 한국을 찾는 외국인 방문객을 대상으로 한 'K-컬처 특별 연계 프로그램'을 가동한다고 19일 밝혔다.

국립중앙박물관, 국립현대미술관, 국립민속박물관, 대한민국역사박물관, 국립중앙도서관 등 주요 국립문화기관 5곳이 참여하며, 20일부터 순차적으로 시작된다.

문체부 관계자는 "BTS가 세계에 미치는 문화적 영향력에 주목해 이번 공연을 단순한 콘서트 이벤트가 아닌, 한국의 역사·예술·문학이 어우러지는 종합 문화 축제의 장으로 확장한다는 구상으로 풍성한 체험·전시·공연 프로그램을 기획했다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 =그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 앞둔 19일 서울 종로구 광화문광장에 무대가 설치돼 있다.. 2026.03.19 khwphoto@newspim.com

◆ 국립중앙박물관, BTS 멤버 관심 유물 영어 해설 영상 공개

국립중앙박물관은 '방탄소년단과 함께하는 우리 문화유산'을 주제로 특별 콘텐츠를 선보인다. 21일부터는 멤버들의 관심사로 알려진 '반가사유상', '달항아리' 등 주요 유물을 전시 해설사가 영어로 소개하는 영상을 제작해 공개한다.

아울러 국립박물관문화재단은 하이브(HYBE)와 손잡고 박물관 소장 유물을 활용한 문화상품(BTS Album Merch)을 공동 개발, 20일부터 박물관 문화상품점 등에서 판매한다.

◆ 국립현대미술관, 외국인 대상 해설 프로그램

국립현대미술관은 20일부터 4월 19일까지 외국인 관람객을 대상으로 전문 해설자의 설명을 들을 수 있는 프로그램(MMCA: Meet the K아트)을 운영한다.

◆ 국립민속박물관, 투호·팽이치기 등 전통놀이 체험 마당

국립민속박물관은 20일부터 4월 30일까지 '방탄소년단과 함께하는 K-컬처 민속문화' 프로그램을 진행한다. BTS 멤버가 관심을 보인 '상여장식' 등 유물에 대한 해설 프로그램을 제공하고, 투호, 팽이치기, 제기차기 등 전통놀이를 직접 즐길 수 있는 'K-놀이터'를 야외마당에서 운영한다. '아이돌(IDOL)', '온(ON)' 등 한국적 요소가 담긴 BTS 음악을 감상하고, 전통 악기·장단·한복 등을 소개하는 특별 공연 'K-흥 한마당'도 매주 토요일 열린다.

◆ 대한민국역사박물관, BTS 기증 '타임캡슐' 전시…아리랑 100년 연계

대한민국역사박물관은 5월 31일까지 BTS가 직접 기증한 '타임캡슐'과 관련 영상을 함께 전시하고 있다. 나운규 감독의 영화 '아리랑(1926)' 100주년과 BTS의 '아리랑(2026)' 공연을 연결해 근현대사 속 대중문화로서 아리랑의 의미를 짚는 어린이 교육 프로그램 '아리랑 오브 락(樂)'도 4월부터 6월까지 운영한다.

◆국립중앙도서관, BTS 음악에 영감 준 문학 작품 한자리에

국립중앙도서관은 20일부터 4월 12일까지 디지털도서관에서 'BTS 음악에 영감이 된 책들!'을 주제로 도서 전시를 연다. 김영랑의 '모란이 피기까지는', 윤동주의 '소년' 등 BTS 멤버들이 영감을 받은 것으로 알려진 문학 작품과 연구 자료를 한자리에 모은다. 한국 문학 작품을 미디어아트로 체험하는 '작가의 노트' 전시도 상시 운영된다.

문체부 정책 담당자는 "이번 연계 프로그램은 세계인들이 BTS 음악을 넘어 한국 문화의 깊이와 다양성을 직접 체험하는 소중한 기회가 될 것"이라며, "앞으로도 K-컬처의 매력을 알릴 수 있는 다양한 정책을 지속적으로 발굴·지원해 나가겠다"고 밝혔다.

[자료= 문체부]

fineview@newspim.com