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FNC엔터, 한성호·김유식 공동 경영체제 지속…콘텐츠 경쟁력 강화

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에프엔씨엔터테인먼트는 2022년 출범한 한성호·김유식 공동대표 체제가 콘텐츠 경쟁력 강화 및 경영 효율화를 동시에 견인하며 최근 실적 개선 흐름이 더욱 뚜렷해지고 있다고 30일 밝혔다.

우선 한성호 대표 겸 총괄 프로듀서 주도 아래 음악사업 경쟁력을 빠르게 강화하고 있다. 연간 전체 앨범 판매량은 2022년 약 70만 장에서 2025년 약 120만 장으로 70% 이상 늘었다.

[서울 = 뉴스핌] FNC 엔터테인먼트 로고. 2024.02.29 oks34@newspim.com

특히 피원하모니가 2022년 미니앨범 3개를 발매한 데 비해 2025년에는 미니앨범 1개 발매에 그쳤음에도 판매량이 크게 확대됐다. 올해는 피원하모니의 앨범이 두 차례 발매될 예정인 만큼 전체 앨범 판매량 성장세가 한층 더 가팔라질 것으로 기대된다.

올해 3월 발매한 피원하모니의 미니 9집 '유니크(UNIQUE)'는 초동 50만 장을 돌파하며 첫 하프 밀리언셀러를 달성했다. 빌보드 200에서도 4위를 기록하며 자체 최고 순위를 경신하는 등 글로벌 시장에서 괄목할 만한 성장세를 이어가고 있다.

FT아일랜드, 씨엔블루, 엔플라잉 역시 견조한 팬덤을 기반으로 활발한 활동을 이어가며 안정적인 매출 기반을 뒷받침하고 있다.

공연 부문 성장세도 두드러진다. 연간 총 모객 규모는 같은 기간 약 18만 석에서 약 51만 석으로 3배 가까이 확대됐으며, 미주 아레나 투어와 글로벌 투어 확장을 통해 해외 매출 기반도 한층 강화됐다.

특히 피원하모니는 지난해 미주 투어에서 최초로 돔급 공연장에 입성하며 북미 시장 내 입지를 확고히 했다.

아티스트 포트폴리오 측면에서도 체질 변화가 뚜렷하다. 기존 밴드 중심 구조에서 밴드와 댄스 그룹이 균형을 이루는 구조로 재편됐으며, 매출 지역도 아시아 중심에서 미주·유럽까지 확장되며 사업 안정성이 높아졌다.

김유식 대표는 먼저 기능별 조직을 사업단위 중심으로 개편해 성과 관리 체계를 강화했다. 또한 경영시스템 구축을 통해 수익성 강화 및 재무 구조 개선을 병행하며 경영 체질을 강화했다.

수익성 측면에서는 각 사업의 비지니스 파트너와의 전략적 협력을 통해 변동비를 절감시켰고, 굿즈(MD) 사업의 경우 자체 수행을 통해 매출확대와 이익율 개선을 동시에 실현했다.

또한 주요 프로젝트별로 사전 수익성을 검토하고 집행 이후 성과를 점검하는 관리 체계를 정착시키면서 예산 투입 대비 수익성을 극대화 시켰다.

자금 운용 측면에서도 효율성을 끌어올렸다. 우호적인 조건으로 확보한 자금과 비핵심 사업·자산 정리를 통해 마련한 재원을 음악 제작, 아티스트 육성, 드라마 제작 등 핵심 사업에 집중 배분하며 중장기 성장 기반을 다지고 있다.

회사는 이 같은 공동대표 체제의 역할 분담 효과가 2026년에는 더욱 확대될 것으로 보고 있다. 핵심 사업 중심으로 정비된 사업 구조가 안정적으로 자리를 잡은 만큼, 본업 경쟁력 강화와 수익 구조 개선 흐름도 한층 뚜렷해질 것으로 기대하고 있다.

alice09@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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