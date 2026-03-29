질병청, 세포치료제 개발 장벽 허문다…임상등급 역분화줄기세포 탄생

비용·시간 줄어 임상연구 ↑
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 국내 연구기관과 바이오기업이 세포를 직접 제작하는 번거로움 없이 임상에 즉시 투입할 수 있는 '임상등급 역분화줄기세포' 마스터세포은행(MCB)이 국내 최초로 구축됐다.
질병관리청 국립보건연구원은 29일 국내 연구기관과 바이오기업의 세포치료제 개발을 지원하기 위해 '임상등급 역분화줄기세포'를 구축했다고 밝혔다.
역분화줄기세포는 일반 세포를 되돌려 만든 세포로 다양한 종류의 세포로 바뀔 수 있다. 임상등급 역분화줄기세포는 우수 의약품 제조 관리기술(GMP) 규정을 준수해 제작된 역분화줄기세포다. 적혈구나 혈소판과 같은 혈액성분 외에도 다양한 세포치료제 개발에 활용될 수 있다.
연구원은 이번 연구에서 인공혈액 개발을 목표로 범용성을 높이기 위해 Rh(D)+O형 4명과 Rh(D)-O형 2명의 혈액을 기증받아 활용했다. 기증자별로 3개씩 총 18개의 세포주를 제작해 이중 Rh(D)+O형 역분화줄기세포 1개 주에 대해 마스터세포은행(MCB)을 구축했다. GMP 기준에 따라 고품질 세포주를 만들고 품질시험을 완료했다.
국내에서 임상등급 역분화줄기세포의 마스터세포은행을 구축한 것은 처음이다. 이는 임상에 바로 활용 가능한 표준 세포를 국가가 구축해 연구자에게 제공할 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 의미가 있다. 연구자가 세포를 직접 제작해야 하는 부담을 줄이고 비용과 시간을 단축해 세포치료제 개발과 임상연구 진입을 더 빠르게 할 것으로 기대된다.
연구팀은 "국립보건연구원 국가줄기세포은행에서 제공받을 수 있다"며 "세포 분양 문의처는 국가줄기세포은행"이라고 설명했다.
김원호 만성질환융복합연구부장은 "향후 Rh(D)+O형과 함께 Rh(D)-O형에 대한 임상등급 역분화줄기세포들의 분양도 빠르게 확대해 국내 연구자들이 고비용, 시간 경쟁 등의 어려움과 한계를 해소하고 인공혈액을 포함한 세포치료제 등의 첨단바이오의약품 개발연구에 실질적인 도움이 될 수 있도록 힘쓰겠다"고 설명했다.
임승관 질병관리청장은 "역분화줄기세포 국가 마스터세포은행의 확립이 재생의료 치료제 개발의 진입장벽을 빠르게 낮추고 글로벌 수준의 고품질 세포자원 플랫폼으로 기능할 수 있도록 임상연구와 제조지원협력 방안을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com