메디아나, 웨어러블 심전도 1500병상 이상 확보

AI 핵심 요약beta
- 셀바스AI 계열사 메디아나가 웨어러블 심전도를 포함한 통합 모니터링 솔루션으로 누적 1500병상 이상을 확보했다.
- 제품 출시 후 약 10영업일 만에 첫 계약을 체결한 후 국립 종합병원을 포함한 주요 상급종합병원과 추가 계약을 진행 중이다.
- 의료진은 중앙 모니터링 시스템으로 중환자실과 일반 병동 간 이동 환자의 심전도를 실시간 확인할 수 있다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 셀바스AI 계열사 메디아나가 웨어러블 심전도(ECG)를 포함한 통합 모니터링 솔루션 'MEDIANA Unified Monitoring'으로 누적 1500병상 이상을 확보했다고 14일 밝혔다.
회사에 따르면 메디아나는 제품 출시 후 약 10영업일 만에 첫 계약을 체결한 후 추가 계약을 순차적으로 확보했다. 회사에 따르면 국립 종합병원을 포함한 주요 상급종합병원과의 추가 계약 및 설치를 진행 중이다.
이번 계약은 경희대학교의료원 교육협력 참조은병원을 대상으로 체결됐다. 참조은병원은 경기 동부 지역거점 종합병원으로 22개 진료과와 15개 특성화센터를 운영하고 있다.
'MEDIANA Unified Monitoring'은 메디아나의 유선 및 무선 장비에서 생성되는 환자 데이터를 중앙집중감시 솔루션 'MEDIANA Unified Central'로 통합해 하나의 화면에서 환자 상태를 확인할 수 있도록 설계됐다. 유선 장비 기반의 안정성과 무선 병동 모니터링을 결합해 병원 내 알람을 중앙에서 관리할 수 있다.
의료진은 중앙 모니터링 시스템을 통해 중환자실과 일반 병동 간 이동 환자의 심전도 정보를 실시간으로 확인할 수 있으며, 연속적인 환자 모니터링 체계를 기반으로 병상 운영 효율성을 높일 수 있다.
메디아나 관계자는 "종합병원을 중심으로 통합 모니터링 수요가 확대되는 흐름"이라며 "누적 도입 사례를 기반으로 공급을 확대할 계획"이라고 밝혔다. 이어 "분기 기준 계약 병상이 2000병상을 상회하는 흐름이 나타날 것으로 예상되며, 국내 레퍼런스를 바탕으로 해외 시장 진출도 추진할 계획"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com