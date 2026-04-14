한동훈 "전재수 회피 답변...그런 새가슴으로 부산시장 하겠다는건가"

AI 핵심 요약beta
- 한동훈 전 국민의힘 대표가 13일 전재수 의원을 비판했다.
- 전 의원의 까르띠에 시계 수수 의혹 회피 답변을 팩트 모른다고 지적했다.
- 새가슴이라며 부산시장 출마 자질을 부정했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 한동훈 전 국민의힘 대표가 전재수 국민의힘 의원을 향해 "그런 새가슴으로 어떻게 부산광역시장을 하겠다는 건가"라고 비판했다.
한 전 대표는 지난 13일 자신의 페이스북을 통해 "전재수 의원님. 이건 '팩트를 모르는 제3자가 남 얘기할 때나 할 수 있는 말'"이라며 "그런데 전재수 의원 본인은 까르띠에 받았는지 안받았는지 이 세상 어느 누구보다 잘 안다"라고 지적했다.
이어 "결국 전재수 의원은 지기 입으로 '까르띠에 안받았다, 관련없다'는 말은 못하겠다는 것"이라고 꼬집었다.
그러면서 "전재수 의원은 까르띠에 받았다는 '범죄현장 지문 같은 빼박 증거'가 있으니 '관련없다'고 하면 허위사실 선거법위반 당선무효 될까 겁나서 저렇게 '회피답변'을 하는 것으로 보인다"라고 비판했다.
한 전 대표는 전 의원의 방송 발언을 직접 인용하기도 했다. 전 의원은 방송에서 "합수본의 그 수사결과 발표를 보셨지않습니까? 저도 그걸 다봤는데, 거기 어디에도 전재수가 시계를 받았다라고 하는 이야기가 없지않나"라며 "그렇기 때문에 수사결과를 보시면 된다"고 말했다.
한 전 대표는 "그런 새가슴으로 어떻게 대 부산광역시장을 하겠다는 건가"라고 다시 한번 강조했다. 앞서 전 의원은 전날 '김준일의 뉴스공감' 방송에 출연해 까르띠에 시계 수수 의혹에 대한 질문을 받았다.
oneway@newspim.com