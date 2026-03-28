주진우 의원, 부산시장 경선 선거사무소 개소…"보수의 적자 변화 이끌겠다"

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 국민의힘 주진우 의원이 28일 연제구 소재 부산시장 경선 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 세몰이에 나섰다.
주진우 의원실에 따르면 이날 개소식에는 곽규택·김대식·김도읍·김미애·김희정·박수영·이성권·조승환 의원과 유재중 전 의원 등 당내 주요 인사들이 대거 참석했다.
현장에는 당원과 지지자, 부산 시민 등 300여 명이 몰려 열띤 분위기를 이뤘다. 서울과 경기 등지에서도 20·30대 청년들이 주 의원을 응원하기 위해 참석해 높은 관심을 보였다.
주 의원은 개소식에서 "부산은 대한민국의 끝이 아니라 세계로 나아가는 시작"이라며 "부산의 자긍심을 되찾고 젊고 강한 도시로 바꾸겠다"고 밝혔다.
그러면서 '세대교체, 강한 부산'을 슬로건으로 내세우며 "부울경 통합 국비 50조 원을 조속히 확보해 지역 경제의 심장을 다시 뛰게 만들겠다"고 강조했다.
이어 "박근혜 정부 청와대에서 탄핵 정국에 맞서며 보수를 지켰고, 문재인 정부에서는 권력에 굴하지 않고 원칙대로 일하다 좌천당했다"며 "보수의 위기 때마다 선봉에 섰던 '보수의 적자'로서 변화의 중심에 서겠다"고 말했다.
또 "보수가 어려울수록 통합해야 한다"며 "당의 단수공천 제안을 거절하고 경선을 택한 것은 분열은 필패, 화합은 필승이라는 신념 때문"이라고 언급했다.
주 의원은 "민주당을 이길 후보는 안주하는 사람이 아니라 변화를 이끌 강한 후보"라며 "깨끗한 손으로 개혁을 이루고 결과로 돌파하겠다"고 목소리를 높였다.
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