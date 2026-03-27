경남도, 창녕 옥천사지 매장유산 긴급발굴조사 지원사업 대상지 선정

1억5천만 원 국비 확보…하반기 발굴

석탑·석등 확인, 사찰 구조 규명 기대





[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 창녕군 창녕읍 옥천리에 있는 '창녕 옥천사지'가 국가유산청의 2026년 매장유산 긴급발굴조사 지원사업 대상지로 선정됐다고 27일 밝혔다.

창녕옥천사지석축 전경[사진=경남도] 2026.03.27

매장유산 긴급발굴조사 지원사업은 수해나 도굴, 유물 발견으로 훼손 위험이 있는 비지정 유적을 대상으로 전액 국비로 발굴조사를 지원하는 제도다.

올해 1차 공모에는 전국 20개 유적이 신청해 6곳이 선정됐으며, 창녕 옥천사지는 이 중 가장 많은 1억5000만 원의 국비를 확보했다.

창녕군 관룡산 자락에 자리한 옥천사지는 고려말 승려 신돈의 출생지로 전해지는 사찰터로, 고려사 열전에는 신돈의 어머니가 옥천사 여종이었고 신돈이 이곳에서 머물렀다는 기록이 남아 있다.

그간 지표 조사로 석탑과 석등 부재, 축대 등이 확인됐으며, 이번 발굴을 통해 사찰의 규모와 구조가 규명될 것으로 기대된다.

김윤경 문화유산과장은 "비지정 유적은 시군 사무로 분류돼 예산 확보가 어려운 실정"이라며 "이번 선정을 통해 비지정유적의 국비 지원 필요성을 인정받은 만큼 앞으로도 지속적 지원을 이끌어내겠다"고 말했다.

도는 발굴 허가 등 행정 절차를 거쳐 오는 하반기부터 옥천사지에 대한 본격적인 조사를 시작할 예정이다.

news2349@newspim.com