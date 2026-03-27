태영건설, 이강석 단독 대표 체제 전환...조직 재정비

최금락·최진국 각자 대표 임기 만료

이강석 사장 신규 선임

사외이사에 양세정·박찬희 교수

감사위원 겸임

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 태영건설이 이강석 사장 단독 대표이사 체제로 돛을 올렸다. 기존 최금락·최진국 각자 대표의 임기가 만료됨에 따라 경영 효율화를 위한 체제 정비에 나선 것으로 풀이된다.

이강석 태영건설 신임 사장 [사진=태영건설]

27일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 태영건설은 전일 이강석 단독 대표이사 체제 전환을 공시했다. 앞서 태영건설은 지난해 12월 기술영업본부장을 지낸 이강석 전무를 신임 사장으로 승진 발령하며 이번 변화를 예고한 바 있다.

태영건설은 정기 주주총회를 개최하고 경영 정상화를 위한 주요 안건들을 처리했다. 이날 주총에서는 재무제표 승인과 이사 보수 한도 결정 외에도 사내·사외이사 선임안이 통과됐다.

이사회 구성에도 변화가 생겼다. 사내이사로는 최금락 부회장이 재선임된 가운데 이강석 사장이 이름을 올렸다. 사외이사 진용은 학계 전문가들로 채워졌다.

양세정 상명대 경제금융학부 교수가 연임에 성공했으며, 박찬희 중앙대 경영학부 교수가 새롭게 합류했다. 선임된 사외이사들은 감사위원을 함께 맡아 이사회의 독립성과 감시 기능을 수행할 예정이다.

chulsoofriend@newspim.com