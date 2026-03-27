법무부-관세청, 마약범죄 대응 공조 강화…교정 시설까지 탐지망 확대

마약 정보 공유·탐지 인프라 협력…국경부터 교정시설까지 차단 체계 구축

[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 법무부 교정본부와 관세청은 27일 오전 정부과천청사 법무부 대회의실에서 '마약범죄 근절을 위한 상호협력 의향서(LOI·Letter of Intent)'를 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 이홍연 법무부 교정본부장과 이종욱 관세청 차장 등 관계자 10여명이 참석했다.

이번 협력은 마약범죄가 지능화·고도화되는 상황에서 부처 간 칸막이를 없애고 마약사범 관리 정보와 탐지 인프라를 결합해 국경부터 교정시설까지 마약 반입 차단 체계를 강화하기 위해 추진됐다.

법무부 교정본부와 관세청은 27일 오전 11시 정부과천청사 법무부 대회의실에서 '마약범죄 근절을 위한 상호협력 의향서(LOI·Letter of Intent)'를 체결했다고 밝혔다. [사진=법무부]

양 기관은 협약을 통해 ▲ 교정시설 내 휴대품·우편물·택배 등 물품에 대한 마약 단속 활동 ▲ 공항·항만·해상을 통한 마약 범죄정보 신속 공유 ▲ 마약 탐지 장비 교육과 인적 교류 등 역량 강화 ▲ 마약 확산 방지를 위한 기타 협력 사항 등을 추진하기로 했다.

법무부 이홍연 교정본부장은 "진정한 교정교화는 마약 유혹이 차단된 청정 환경에서 시작된다"며 "첨단 마약 탐지 장비 도입 등 노력에 더해 관세청과의 공조로 정밀한 마약 탐지망을 교정시설까지 확장하게 됐다"고 말했다. 이어 "이번 협력이 마약사범의 재활과 사회 안전을 지키는 빈틈없는 방패가 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

이종욱 관세청 차장은 "이번 협력은 국경 단계에서 마약류 유입을 차단해 온 관세청의 노하우와 법무부의 교정 행정 역량이 결합한 것"이라며 "양 기관의 핵심 역량을 활용해 국민이 안심할 수 있는 사회 안전망 구축에 앞장서겠다"고 했다.

양 기관은 향후 후속 협의를 통해 주요 교정시설을 대상으로 마약 탐지견 합동 점검을 실시하는 등 협력 수준을 지속적으로 높여갈 계획이다.

pmk1459@newspim.com