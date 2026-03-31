(화요일·음력 2월13일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 3월31일(화요일·음력 2월13일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 만세 삼창을 부르는 쾌거가 있겠다.
72년생 : 생각한 대로 큰 성과가 있겠다.
84년생 : 주변에 도움을 주는 일을 하겠다.
96년생 : 원하는 바를 얻을 수 있는 기회이겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 원하는 모든 것을 얻을 수 있겠다.
73년생 : 뜨거운 사랑을 할 수 있겠다.
85년생 : 명예를 크게 얻을 수 있는 기회이겠다.
97년생 : 생각보다 좋은 결과가 있겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 말과 행동을 조심을 해야 하겠다.
74년생 : 오해받을 일이 생기겠다.
86년생 : 마음에 상처를 받을 수 있겠다.
98년생 : 큰 인심을 쓸 수 있겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 좋은 결과가 기다리고 있겠다.
75년생 : 생각한 대로 결과가 만족스럽겠다.
87년생 : 어렵던 일이 해결되겠다.
99년생 : 소망했던 것이 이루어지겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 하는 일마다 성공하겠다.
76년생 : 결단은 빠를수록 좋겠다.
88년생 : 다시 도전해야 하겠다.
00년생 : 크게 좋은 일이 생기겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 철학을 세우고 행동하는 것이 좋겠다.
77년생 : 자신을 믿고 밀고 가는 것이 좋겠다.
89년생 : 엄청난 이익이 발생할 수 있겠다.
01년생 : 공공부문 사업이 확장되겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 하던 일에서 큰 도움이 생긴다.
78년생 : 좀 더 기다려야 소식이 오겠다.
90년생 : 다시 사랑이 찾아오겠다.
02년생 : 가시나무 새를 오르는 심정이겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 생각한 대로 결과 나타나겠다.
79년생 : 좋은 사람을 만날 수 있겠다.
91년생 : 사랑하는 사람과 뜻밖의 이별이 있겠다.
03년생 : 찬 바람이 불어와 마음을 흔들겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 생각이 현실이 됨을 확인할 수 있겠다.
80년생 : 일이 점점 어렵게 될 수 있겠다.
92년생 : 즐거운 일이 연이어 생길 수 있겠다.
04년생 : 임 찾아 떠나는 장돌뱅이 신세가 되겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 점점 좋은 국면으로 변해가겠다.
81년생 : 산 너머 무지개가 보이겠다.
93년생 : 인기도 끌고 명예도 얻는다.
05년생 : 고생만 하다 끝내 실패할 수 있겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 양보하는 것이 좋겠다.
82년생 : 희망으로 가득하겠다.
94년생 : 좋은 인연을 만나겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 처음 생각한 대로 밀고 가는 좋겠다.
83년생 : 말실수로 큰 손해를 볼 수 있겠다.
95년생 : 뜨거운 사랑이 찾아오겠다.