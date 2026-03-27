코르티스, 美 '아이하트라디오' 신인상 "신곡도 하루빨리 팬들과 나누고파"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 코르티스(CORTIS)가 데뷔 후 처음으로 미국 음악 시상식에서 수상의 영예를 안았다.

코르티스는 27일(한국 시간) 미국 로스앤젤레스에서 열린 '2026 아이하트라디오 뮤직 어워즈'의 'K-팝 최고의 신인' 부문을 수상했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 아이하트라디오 뮤직 어워즈 수상한 그룹 코르티스. [사진=아이하트라디오 뮤직 어워즈 2026] 2026.03.27 moonddo00@newspim.com

코르티스는 "이 상을 받게 돼 무척 자랑스럽고 진심으로 감사하다. 앞으로 절대 잊지 못할 것 같다"라고 전했다. 또 코어(팬덤명)를 향해 "저희의 시작부터 응원해 주셔서 감사하다. 팀명 '컬러 아웃사이드 더 라인스'처럼 세상이 정한 기준과 규칙에서 벗어나 계속해서 함께 나아갈 수 있기를 바란다"라고 말했다. 마지막으로 "곧 선보일 음악도 하루빨리 여러분과 나누고 싶다. 다음 행보에도 많은 관심 부탁드린다"라며 신보에 대한 기대감을 높였다.

'아이하트라디오 뮤직 어워드'는 미국 온라인 라디오 방송사 아이하트라디오가 지난 2014년부터 개최해온 음악 시상식이다. 한 해 동안 아이하트라디오 방송국과 어플리케이션에서 가장 많이 재생된 아티스트와 노래에 상을 수여한다.

코르티스는 데뷔 직후부터 인상적인 북미 활동으로 주목받았다. 지난해 10월 '아이하트라디오 라이브'에 출연했고, 올해 2월에는 K-팝 가수 최초로 미국 프로농구 음악 축제 'NBA 크로스오버 콘서트 시리즈' 헤드라이너로 무대에 올랐다.

이와 같은 현지 활동은 청취자 확대로 이어졌다. 지난해 9월 발매된 데뷔 앨범 '컬러 아웃사이드 더 라인스'는 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 약 6개월 만에 누적 재생 수 4억회(2월 26일 자)를 넘겼다. 청취자의 국가/지역별 비중은 미국이 가장 높았다. 또 미국 음악 전문 매체 빌보드의 최신 차트(3월 28일 자)에 따르면 수록곡 '고!'는 '팝 에어플레이'에서 34위를 기록했다. 한 주 동안 미국 내 라디오 방송 횟수가 가장 많은 곡의 순위를 보여주는 차트에 4주 연속 진입했다. 곡 발표 6개월이 지난 시점에 이례적인 '롱런' 인기를 입증했다.

코르티스는 앞서 국내 음악 시상식에서만 5개의 신인상 트로피를 휩쓸었다. '2025 마마 어워즈', '10주년 아시아 아티스트 어워즈 2025', '제40회 골든디스크어워즈', '제2회 디 어워즈', '33주년 한터뮤직어워즈 2025' 등을 차례로 석권했다.

'최고의 신인'으로 존재감을 증명한 코르티스는 4월 20일 발표될 신보 타이틀곡을 향한 카운트다운에 본격 돌입했다. 3월 26일 공개된 프로모션 캘린더에 따르면, 타이틀곡 발표 후 팬들과 오프라인에서 함께하는 릴리즈 파티, 음악방송 활동 등을 펼친다. 5월 4일 정식 발매를 앞둔 미니 2집 '그린그린'은 일찌감치 스포티파이 프리세이브(사전 저장) 50만회를 돌파하며 글로벌 흥행 청신호를 켰다.

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