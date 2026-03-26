코르티스 미니 2집, 스포티파이 '프리세이브' 50만 돌파

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 코르티스(CORTIS)의 컴백을 향한 뜨거운 관심이 스포티파이 사전 저장 수에서 드러났다.
코르티스의 미니 2집 '그린그린(GREENGREEN)'은 26일 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 '사전 저장'(Pre-save) 50만 회를 돌파했다. 지난 3월 6일 발매 일정 공개와 함께 사전 저장을 시작한 지 3주 만이다.
이 기간 사전 저장 수는 빠르게 늘었다. 나흘 만인 3월 10일 24만 회를 기록했고 불과 2주 만에 수치가 약 2배 뛰었다. 이를 기반으로 한 '카운트다운 차트 글로벌' 순위도 상승했다. 3월 11일 자에 8위로 첫 진입한 데 이어 3월 25일 자 차트에서는 5위에 안착했다.
사전 저장은 스포티파이 이용자가 음반, 싱글 공개 전 알림을 신청하는 서비스다. 아티스트와 신보, 신곡을 향한 관심도를 가늠하는 핵심 지표로 통한다.
이번 주 전 세계 사전 저장 10위권에는 코르티스 외에도 글로벌 뮤지션 칸예 웨스트, 레이, 레이베이 등이 이름을 올렸다.
코르티스는 데뷔 앨범 '컬러 아웃사이드 더 라인스(COLOR OUTSIDE THE LINES)'로 글로벌 음원 파워를 증명했다.
이 음반의 스포티파이 누적 재생 수는 발매 약 6개월 만에 4억 회(2월 26일 자)를 넘겼다. 또 수록곡 '고(GO!)'와 '패션(FaSHioN)'은 각각 발표된 지 116일, 132일 만에 1억 스트리밍을 달성했다. 이는 2025년 발표된 K팝 보이그룹의 단일 곡 중 최단기 1, 2위에 해당한다.
코르티스는 오는 5월 4일 미니 2집 '그린그린'을 정식 발매한다. 이에 앞서 4월 20일 타이틀곡 음원을 먼저 발표할 예정이다.
신보 공개를 앞두고 MZ세대를 겨냥한 이색 홍보도 눈길을 끌었다. 새 학기 대학 캠퍼스 곳곳에 '영 크리에이터 크루 양성과정(주관 기관: 코르티스)', '이번 학기 대박 날 사람, 코르티스 2집 듣는 바로 당신' 등 재치 있는 현수막을 걸어 사람들의 흥미를 자극했다.
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