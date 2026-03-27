[MLB] 다저스, 개막전 애리조나에 8-2... '월드시리즈 3연패' 시동

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 월드시리즈 3연패에 도전하는 LA 다저스가 역전승으로 2026시즌 포문을 열었다. 에이스 야마모토 요시노부의 안정된 피칭과 앤디 파헤스·윌 스미스의 장타가 개막전 승리를 이끌었다.

다저스는 27일(한국시간) 로스앤젤레스 유니클로 필드 앳 다저스타디움에서 열린 애리조나 다이아몬드백스와 2026 메이저리그(MLB) 정규리그 개막전에서 8-2로 이겼다. 2024·2025년 월드시리즈를 연달아 제패한 다저스는 1998~2000년 뉴욕 양키스 이후 첫 '월드시리즈 3연패'를 향한 첫 경기를 승리로 장식했다.

선발 야마모토는 6이닝 5피안타(1피홈런) 6탈삼진 2실점으로 시즌 첫 승을 올렸다. 0-0이던 4회초 선두 코빈 캐롤에게 안타를 허용한 뒤 헤랄도 페르도모에게 0-2의 유리한 볼카운트에서 가운데로 몰린 95마일대 패스트볼을 통타당해 우월 투런포를 맞은 것이 유일한 흠이었다. 하지만 이후 타선을 더 이상 허용하지 않고 6회까지 책임지며 에이스 역할을 다했다.

[로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=야마모토가 27일(한국시간) 애리조나 다이아몬드백스와 2026 메이저리그 정규리그 개막전 5회 투구하고 있다. 2026.3.27 psoq1337@newspim.com

경기의 흐름은 5회말에 완전히 뒤집혔다. 다저스는 애리조나 선발 잭 갤런을 상대로 맥스 먼시와 테오스카 에르난데스의 연속 안타로 무사 1·2루를 만들었다. 이어 타석에 들어선 젊은 외야수 앤디 파헤스가 좌중간 담장을 넘기는 3점 홈런을 쏘아 올리며 단숨에 3-2 역전에 성공했다. 계속된 공격에서 미겔 로하스의 안타와 오타니 쇼헤이의 볼넷, 프레디 프리먼의 볼넷으로 2사 만루를 만든 다저스는 스미스의 우익선상 내야안타로 1점을 보태 4-2까지 스코어를 벌렸다.

7회말에도 대량 득점이 이어졌다. 선두 오타니가 몸에 맞는 공으로 출루한 뒤 새로 합류한 카일 터커가 우중간을 가르는 1타점 2루타를 때려냈다. 이어 무키 베츠의 우익수 앞 적시타로 한 점을 더 달아난 다저스는 1사 1루에서 스미스가 좌중간 담장을 넘기는 2점 홈런을 추가해 8-2까지 달아나 승부에 쐐기를 박았다.

[로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=윌 스미스가 27일(한국시간) 애리조나 다이아몬드백스와 2026 메이저리그 정규리그 개막전 7회 투런 홈런을 치고 홈으로 들어오고 있다. 2026.3.27 psoq1337@newspim.com

다저스 파헤스와 스미스가 나란히 홈런을 신고하며 각각 4타수 2안타 3타점씩을 기록했다. 1번 지명타자로 나선 오타니는 장타 없이 3타수 1안타에 그쳤지만 볼넷과 사구를 한 개씩 보태 3출루 1득점으로 제 몫을 했다.

애리조나 선발 갤런은 4이닝 5피안타(1피홈런) 2볼넷 2탈삼진 4실점으로 무너져 시즌 첫 패를 안았다. 다저스는 경기 전 월드시리즈 우승 세리머니와 함께 두 시즌 연속 우승 트로피를 팬들 앞에 공개했다.

개막 로스터에서 빠진 내야수 김혜성은 트리플A 오클라호마시티 코메츠에서 시즌을 시작한다. 코메츠는 28일(한국시간) 앨버커키 아이소토프스와 홈 개막전을 치를 예정이다.

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