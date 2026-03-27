대전 평촌지구 연결 '석봉2 건널목' 개통…통행 편의 개선

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 대덕구 평촌지구 도시개발구역과 외부 도로망을 연결하는 '석봉2 건널목'이 27일 개통되면서 시민 통행 편의가 개선됐다.

석봉2 건널목은 폭 25m, 연장 22m 규모로 조성됐으며 대전철도차량정비단 인입선로 이설공사 완료 시까지 한시적으로 운영된다.

석봉2 건널목. [사진=대전시] 2026.03.27 nn0416@newspim.com

이 건널목은 2021년부터 국가철도공단, 한국철도공사 등과 협의를 거쳐 2024년 건설이 완료됐으나 국토교통부 철도안전관리체계 승인 과정에서 접속도로 종단경사 기준 초과 등 기술적 문제가 제기되며 개통이 지연돼 왔다.

대전시는 재시공 시 약 18억 원의 추가 비용과 장기간 통행 불편이 예상된다고 보고 도로 열선 설치와 미끄럼방지포장 전면 시공, 과속 단속 카메라 설치 등 안전성 보완 조치를 추진했다.

이와 함께 관계기관과 협의를 통해 한시적으로 운영되는 철도 건널목에 대해 예외적으로 기준을 적용할 수 있도록 제도 개선도 이끌어냈다. 국토교통부는 지난 17일 '철도시설 설치 및 유지관리기준'을 개정해 해당 유형 건널목에 대한 별도 기준을 마련했다.

석봉2 건널목. [사진=대전시] 2026.03.27 nn0416@newspim.com

이번 개통으로 평촌지구와 외부 도로망 간 연결성이 확보되면서 시민 이동 편의는 물론, 입주 예정 40개 기업의 물류·통행 여건도 개선될 것으로 기대된다.

최종수 대전시 도시주택국장은 "이번 개통으로 시민과 기업의 불편을 해소하게 됐다"며 "앞으로도 기반시설을 적기에 확충해 나가겠다"고 밝혔다.

nn0416@newspim.com