요동치는 청주시장 선거판…'컷오프' 이범석 "재심 결과 지켜본 뒤 결단"

무소속 출마 가능성 열어둬… 당내·지지층 혼선 속 '보수 표 분열' 현실화 우려

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 국민의힘 공천관리위원회가 청주시장 후보 경선에서 현 시장을 공천 배제(컷오프)하면서 충북 정치권이 급속히 요동치고 있다.

국민의힘 공천관리위원회는 26일 오후 6·3 지방선거 청주시장 후보 공천 심사에서 이범석 시장을 제외한 서승우 전 충북도 행정부지사, 손인석 전 충북도 정무특별보좌관, 이욱희 SK하이닉스 엔지니어 등 3명을 대상으로 경선을 하기로 의결했다.

27일 긴급 기자회견 하는 이범석 청주시장. [사진=백운학 기자] 2026.03.27 baek3413@newspim.com

이 같은 소식이 알려지자 이 시장 지지자들은 "승리를 위해 가장 경쟁력 있는 후보를 배제한 결정"이라며 강한 불만을 드러내고 있다.

27일 오전 이 시장 지지자 20여 명은 청주시 임시 청사 앞에서 '납득 없는 컷오프. 청주시민은 동의하지 않는다', '청주시민은 국민이 아닌가?', '이범석과 함께 계속 갑니다' 등의 문구가 적힌 플래카드를 들고 시위를 벌였다.

이 시장도 이날 청주시청에서 긴급 기자 회견을 열어 "도저히 납득할 수 없다"며 "청주시민에게 가장 지지를 받은 후보를 컷오프하는 것은 자멸 행위"라고 목소리를 높였다.

그는 "경쟁력 있는 후보를 공천하는 것이 국민의힘 혁신 공천의 본뜻"이라며 "공관위가 잘못된 결정을 바로잡아야 한다"고 강조했다.

기자 회견 직후 기자들의 질문에 이 시장은 "공관위로부터 구체적인 사유나 통보를 받지 못한 상태"라며 "오늘 오전 공관위에 재심을 신청했다"고 밝혔다.

그는 "재심 과정을 지켜본 뒤 지지자들과 상의해 냉철하게 판단하겠다"며 무소속 출마 가능성도 열어뒀다.

"지금 단정적으로 말씀드리긴 어렵지만, 재심 결과를 보고 과감한 결정을 할 것"이라는 발언은 향후 독자 행보로 이어질 가능성을 시사한다.

국민의힘 내부에서는 이번 결정에 대한 불만이 잇따르고 있다.

익명을 요구한 한 지지자는 "청주시 민심 조사에서 1위를 기록한 후보를 경선 무대에 올리지 않은 건 납득하기 어렵다"며 "경선 흥행과 본선 경쟁력 모두 놓치는 결과가 될 수 있다"고 비판했다.

지역 정가에서는 이 시장의 컷오프 결정은 '단일화 실패'로 이어질 가능성이 높다고 전망한다.

27일 이범석 청주시장 지지자들이 국민의힘 공관위에 이 시장의 컷오프 철회를 요구하고 있다. [사진=백운학 기자] 2026.03.27 baek3413@newspim.com

이 경우 "이번 선거를 민주당에 넘겨줄 것"이라는 우려의 목소리도 당 안팎에서 분출되고 있다.

이 시장이 끝내 무소속 출마를 택할 경우, 청주시장 선거는 국민의힘, 민주당, 그리고 이 시장의 3자 구도로 재편될 가능성이 크다.

이번 컷오프 논란은 단순한 지역 공천 갈등을 넘어 국민의힘 공천 시스템 전반에 대한 불신으로 번질 가능성이 있다.

국힘 공관위는 김영환 충북지사를 컷오프한 뒤 후보를 추가 모집하면서 불신을 키웠다.

뒤늦게 공천 신청을 낸 김수민 전 의원 내정설까지 나돌면서 예비 후보들의 불만이 극에 달했다.

급기야 충북지사 후보 경선에 나섰던 조길형 전 충주시장이 공천 신청을 취소했고 윤희근 전 경찰청장도 예비후보 사퇴를 했다.

공관의 방침에 반발한 김영환 지사는 법원에 컷오프 효력 정지 가처분 신청을 낸 상태다.

이러한 가운데 충북 최대 도시의 현역 시장이 컷오프되자 단순한 지역 공천 갈등을 넘어 국민의힘 공천 시스템 전반에 대한 불신으로 까지 번지고 있다.

baek3413@newspim.com