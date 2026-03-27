서울 최대 성매매 집결지 '미아리텍사스' 완전 폐쇄…70년 역사 종지부

철거 공정 90%…신월곡1구역 재개발 본격화

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 성북구 신월곡1구역 내 서울 최대 성매매 집결지였던 미아리텍사스가 이달 26일부로 70년 만에 완전 폐쇄됐다.

27일 성북구에 따르면 해당 구역 내 성매매 업소가 3월 초 이주 완료한 상황으로, 현재 철거 공정은 90% 수준이다. 신월곡1구역 도시정비형 재개발사업은 연내 착공을 목표로 추진되고 있다.

26일 신월곡 1구역 철거현장 점검·사업설명회에서 이승로 성북구청장(왼쪽 중앙)이 인사말을 하고 있다. [사진=성북구]

해당 지역은 1960년대 후반 형성된 이후 장기간 존치된 성매매 집결지로 도심 내 도시단절·환경 저해 요인으로 지적돼 왔다. 성북구와 신월곡1구역 도시정비형 재개발사업은 협업을 통해 이주·철거를 단계적으로 추진하고 있다.

신월곡1구역 사업계획을 보면, 길음역 10번 출구 인근에 3250㎡ 규모의 문화공원과 8940㎡(약 180면) 규모의 공용주차장이 조성된다. 또 신월곡1구역 내에는 지하 1층~지상 10층, 연면적 2만8700㎡ 규모의 상업시설과 4170㎡ 규모의 공개공지가 계획돼 있어 상업·문화 인프라를 확충하고 주거환경개선을 완성해 갈 계획이다.

아울러 정릉로변과 동소문로변을 연결하는 보행로가 계획돼 있어, 길음 월곡 돈암동 일대 보행 연결 구조가 개선되는 내용이 포함돼 있다.

이승로 성북구청장은 "미아리텍사스 완전 폐쇄 이후 올해 하반기 착공 목표로 신월곡1구역 정비사업을 추진 중이며 향후 사업계획에 따른 기반시설과 상업 인프라가 확보될 계획"이라고 밝혔다.

한편 신월곡제1구역 도시정비형 재개발사업은 서울시 결합개발 방식(성북2-신월곡1구역)이 적용된 사례로, 주거·상업·공공시설이 결합된 복합 개발 형태로 추진되고 있다.

kh99@newspim.com