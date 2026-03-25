성북구, 길음 복합문화체육센터 기공식…주민 편의시설 조성

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 성북구는 길음뉴타운 일대 생활체육·문화 인프라 확충을 위한 '길음 복합문화체육센터' 기공식을 성료했다고 25일 밝혔다.

이날 길음동 사업부지에서 진행된 기공식에는 지역 주민을 비롯해 성북구청장, 국회의원, 시·구의원 등 약 100명이 참석했다. 기공식은 식전공연을 시작으로 경과보고, 기념사·축사, 퍼포먼스, 기념촬영 순으로 진행됐다.

서울 성북구가 길음뉴타운 일대 생활체육·문화 인프라 확충을 위한 '길음 복합문화체육센터' 기공식을 성료했다. 25일 길음동 '길음 복합문화체육센터' 사업부지에서 진행된 기공식에서 이승로 성북구청장이 인사말을 하고 있다. [사진=성북구]

길음 복합문화체육센터는 길음동 일대에 조성되는 복합문화체육시설로 연면적 약 8351㎡ 규모의 지하 2층, 지상 5층 건물로 계획돼 있다. 센터에는 키즈카페, 다목적체육관, 실내운동시설, 생활문화센터, 건강생활지원센터 등 다양한 세대가 이용할 수 있는 체육·문화 공간이 들어서며, 지하에는 주차장과 카페 등 주민 편의시설도 조성될 예정이다.

길음뉴타운은 대규모 주거단지 조성 이후 인구 증가에 따라 체육·문화 인프라 확충에 대한 주민 수요가 지속적으로 제기되어 온 지역이다. 성북구는 이번 사업을 통해 주민들이 가까운 곳에서 체육과 문화 활동을 누릴 수 있는 환경 조성을 추진할 계획이라고 덧붙였다.

이승로 성북구청장은 "길음 복합문화체육센터가 주민들의 생활 가까이에서 체육과 문화 활동을 함께 누릴 수 있는 공간으로 조성될 수 있도록 노력하겠다"며 "앞으로도 구민 삶의 질 향상을 위한 생활 인프라 확충을 위해 힘쓰겠다"고 전했다.

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