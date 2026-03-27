'성추행 의혹' 장경태 의원 검찰 송치…준강제추행·2차 가해 혐의

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 성추행 의혹을 받는 장경태 무소속 국회의원이 검찰에 넘겨졌다.

서울경찰청 여성청소년수사계는 준강제추행 및 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(비밀준수) 혐의로 장 의원을 서울중앙지검에 송치했다고 27일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 김학선 기자 = 경찰이 장경태 무소속 의원을 준강제추행 혐의로 검찰에 27일 송치했다. 사진은 '성추행 의혹'에 휩싸인 장 의원이 지난해 12울 2일 오전 서울경찰청 민원실에서 자신을 성추행 의혹으로 고발한 고소인을 무고 혐의 등으로 맞고소한 후 취재진의 질문에 답하고 있는 모습. 2025.12.02 yooksa@newspim.com

경찰은 장 의원의 전직 비서관인 김모씨에 대해서도 관련 진술 및 확보된 자료 등을 종합해 준강간미수 혐의를 적용해 송치했다.

장 의원은 2024년 10월쯤 서울 여의도 한 식당에서 술에 취해 항거불능 상태에 있는 보좌진을 성추행한 혐의를 받는다. 장 의원은 또 수사 과정에서 알게 된 비밀을 누설해 피해자에게 '2차 가해'를 가한 혐의도 받는다.

앞서 서울경찰청 수사심의위원회는 지난 19일 장 의원의 준강제추행 혐의에 대해 '송치' 의견을, 비밀준수 위반 혐의에 대해서는 '보완수사 후 송치' 의견을 냈다. 경찰은 수사심의위의 의견 등을 종합적으로 검토해 혐의가 인정된다고 판단했다.

장 의원은 해당 사건으로 인해 더불어민주당을 탈당해 현재 무소속 상태다. 검찰은 경찰로부터 넘겨받은 수사 자료를 검토한 뒤 기소 여부를 최종 결정할 방침이다.

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