'성추행 의혹' 장경태, 민주당 탈당 선언…"결백 입증하고 돌아오겠다"

경찰 수심위, 장경태 혐의 인정…검찰 송치

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 성추행 혐의로 경찰 수사를 받고 있는 장경태 더불어민주당 의원이 "당에 누가 되지 않겠다"며 탈당을 선언했다.

장 의원은 20일 입장문을 통해 "수사 과정에 논란이 있었지만 이후 절차에 충실히 임하여 반드시 무고를 밝혀내겠다"며 "결백 입증에 자신있다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 김학선 기자 = '성추행 의혹'에 휩싸인 더불어민주당 장경태 의원이 2일 오전 서울경찰청 민원실에서 자신을 성추행 의혹으로 고발한 고소인을 무고 혐의 등으로 맞고소한 후 취재진의 질문에 답하고 있다. 2025.12.02 yooksa@newspim.com

앞서 경찰 수사심의위원회는 지난 19일 장 의원의 성추행 혐의가 인정된다며 '검찰 송치' 의견을 냈다. 장 의원은 지난 2023년 10월 서울 영등포구 여의도 한 식당에서 한 여성 보좌진(고소인)을 성추행한 혐의를 받는다. 장 의원은 혐의를 부인하고 있다.

장 의원은 "혐의 판단할 증거가 불확실함에도 수사팀의 의견에 수심위가 끌려가며 송치 의견이 나왔다"고 했다.

그러면서도 "지선을 앞두고 내란세력이 꿈틀할 빌미도 주지 않는 것이 중요하다. 무엇보다 당의 승리가 단 한 치도 흔들려선 안 된다"고 목소리를 높였다.

장 의원은 "저는 오늘 20년간 몸담았던 당을 떠나고자 한다. 당에 누가 되지 않도록 결백을 입증하고 돌아오겠다"고 탈당 의사를 밝혔다.

이어 "민주당이 빛의 혁명을 완수하고, 이재명 정부의 성공을 통해 진짜 대한민국을 만들어갈 수 있도록 함께해 주시기를 부탁드린다"고 덧붙였다.

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