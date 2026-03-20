민주 "장경태 즉시 탈당 처리…제명 준하는 중징계 윤리심판원에 요구"

서울시당위원장 대행 체제 운영

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 더불어민주당은 20일 성추행 혐의로 수사를 받는 장경태 의원이 탈당을 선언한 데 대해 "당 윤리심판원에 제명에 준하는 중징계 조치를 요구했다"고 밝혔다.

강준현 수석대변인은 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의 직후 기자들과 만나 "장 의원이 오늘 아침 탈당계를 접수했고 당에서 즉시 처리했다"며 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 김학선 기자 = '성추행 의혹'에 휩싸인 더불어민주당 장경태 의원이 2일 오전 서울경찰청 민원실에서 자신을 성추행 의혹으로 고발한 고소인을 무고 혐의 등으로 맞고소한 후 취재진의 질문에 답하고 있다. 2025.12.02 yooksa@newspim.com

강 수석대변인은 "당에서 비상징계를 하고 있었으나 징계 중 탈당으로 비상징계는 어려워졌다"며 "다만 윤리심판원에 제명에 준하는 중징계 조치를 요구했다"고 말했다.

이어 장 의원이 맡고 있던 당 서울특별시당위원장 자리는 "대행 체제로 운영할 예정"이라며 "공천 작업에 차질이 없어야 하기 때문에 빨리 속도를 낼 것"이라고 말했다.

이용우 당 법률위원장은 "윤리심판원 규정에 따라 징계 절차 개시된 이후에 심사가 종료되기 전 탈당한 경우 징계 회피 목적 탈당으로 판단되면 그에 따른 제명 관련 징계 처분이 가능하다고 규정돼있다"고 설명했다.

그러면서 "이에 대한 판단은 최종적으로 윤리심판원에서 이뤄질 예정"이라며 "신속하게 회의가 소집돼서 처리하지 않을까 예상한다"고 덧붙였다.

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