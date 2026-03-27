과기부, 기업 80.6% 정보보호 중요성 인식…예산 확보 애로

기업의 정보보호 인식 비율 80.6%

정보보호 예산 확보 애로사항 49.1%

정책 보유 기업 비율 52.6%에 불과

[세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 과학기술정보통신부가 정보보호산업협회와 함께 2024년 국민과 기업의 정보보호 인식 및 침해사고 현황을 조사한 '2025년 정보보호 실태조사' 결과를 27일 발표했다.

기업 부문에서 전체의 80.6%가 정보보호를 중요하다고 인식했다. 정보보호 업무 관련 주요 애로사항으로 '정보보호 예산 확보'가 49.1%로 가장 높았으며, '정보보호 시스템 및 체계 운용 관리' 45.7%, '필요한 정보보호 제품 및 서비스 탐색' 42.6% 순이었다.

기업 및 경영진 정보보호 중요성 인식 [인포그래픽=과학기술정보통신부] 2026.03.27 biggerthanseoul@newspim.com

기업의 정보보호 기반 구축 현황을 보면 전체의 52.6%만이 정보보호 정책이나 규정집을 보유했고, 교육을 실시하는 기업은 32.7%에 불과했다. 정보보호 업무를 수행하는 기업 중 35.3%만이 정보보호 조직을 갖추고 있었다. 전체 기업 중 54.8%가 정보보호 예산을 사용 중이었는데, 예산 사용 분야는 '정보보호 제품 및 솔루션의 유지·보수' 78.0%, '영상감시장비 설치 또는 증설' 57.4%, '정보보호 제품 및 솔루션 구입' 28.6% 순이었다. 예산을 사용하지 않는 기업들은 '사업 영역이 정보보호와 무관' 37.0%, '필요한 활동이 무엇인지 모름' 33.4%, '침해사고 완벽 방어 미보장' 32.7%을 주요 이유로 꼽았다.

침해사고 경험률은 0.2%였으나, 침해 여부를 '인지하지 못함'이라고 답한 기업이 7.5%에 달했다. 침해사고를 경험한 기업 중 31.4%만이 관련기관에 신고했다.

개인 부문에서는 정보보호 이슈에 대한 관심도가 65.3%였고, 침해사고에 대한 우려도는 72.5%였다. 개인의 침해사고 경험률은 8.5%였으며, 경험 유형으로는 '개인용 모바일 기기 해킹' 44.7%, '개인용 컴퓨터 해킹' 34.9%, '데이터 외부 유출' 28.0% 순이었다. 침해사고를 경험한 개인 중 41.2%만이 관련 기관에 신고했으며, 신고하지 않은 주요 이유는 '피해가 심각하지 않았기 때문' 59.7%였다.

본 조사는 종사자 수 10인 이상 기업 5,500개와 만 12~69세 인터넷 이용자 3,000명을 대상으로 진행됐다.

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