과기부, 지역 정보보호 클러스터 공모…5년간 100억 원 지원

최종 1개 사업단 선정
[세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원은 지역 정보보호 산업 기반 구축을 위해 '지역 거점 정보보호 클러스터' 조성 사업 공모를 25일부터 4월 27일까지 실시한다.
공모 대상은 기존 동남권(부산·울산·경남)과 충청권(세종·대전·충북·충남)을 제외한 대구·경북권과 전라·제주권 2개 초광역권이다. 각 권역의 지방정부와 지역 소프트웨어산업진흥기관이 컨소시엄을 구성해 신청하며, 최종 1개 사업단이 선정된다.
선정된 사업단에는 2026~2030년 5년간 총 100억 원의 국비가 지원된다. 지방비 100% 매칭을 조건으로 총 200억 원 규모로 운영된다.
클러스터에는 정보보호 기업 입주공간, 테스트베드, 회의실, 교육장, 실전형 사이버훈련장 등이 조성되며, 정보보호 기업 육성 및 인재 양성 프로그램, 지역 네트워킹 구축 등의 활성화 프로그램이 운영될 예정이다.
과기정통부는 다음달 3일 오후 2시 KISA 서울청사 3층 대강당에서 공모 설명회를 개최한다. 협약은 6월 1일 예정이다.
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