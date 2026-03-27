피원하모니 테오, 고향 대전서 31일 한화이글스 승리 기원 시구

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=피원하모니 테오가 고향 대전에서 프로야구 한화 이글스의 승리 기원 시구에 나선다.

피원하모니 테오 [사진=FNC엔터테인먼트] 2026.03.27 iaspire@newspim.com

피원하모니 테오는 오는 31일 대전 한화생명 볼파크에서 펼쳐지는 한화이글스와 KT wiz 경기에서 시구와 애국가 가창에 나선다. 테오는 대전 출신으로 한화이글스의 오랜 팬임을 꾸준히 드러내 온 바 있어, 팬들의 더욱 큰 기대를 모으고 있다.

고향에서 의미 있는 시구에 나서게 된 테오는 "좋은 기회로 어렸을 때부터 팬이었던 한화이글스에서 시구를 하게 되어서 감사하고 기분이 좋다. 시즌이 새로 시작하는 만큼 선수분들 모두 파이팅하시고, 제가 승리 요정이 될 수 있다면 좋겠다"라며 소감을 밝혔다.

한편 테오가 속한 피원하모니는 최근 미니 9집 'UNIQUE'(유니크)를 발매하고 활발한 활동을 펼쳤다. 국내외 팬들의 뜨거운 성원 속 신보는 초동 판매량 50만 장을 돌파하며 팀의 첫 하프 밀리언셀러를 달성했고, 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에 자체 최고 순위인 4위로 진입하는 쾌거를 이뤘다.

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