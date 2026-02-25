피원하모니, 3월 12일 미니 9집 컴백

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 피원하모니(P1Harmony)가 내달12일 새 앨범으로 컴백한다.

25일 소속사 FNC엔터테인먼트는 공식 SNS를 통해 내달 12일 발매하는 피원하모니의 미니 9집 트레일러 영상을 공개하며 컴백을 공식화했다.

공개된 트레일러는 영웅 파업을 선언한 뒤 자취를 감춘 멤버들을 찾는 전단지를 비추며 시작된다. 이어 크고 작은 혼란이 벌어지는 세계에서 의문의 빛이 포착되고 있다는 뉴스가 전해지며 궁금증을 자극한다.

특히 영상은 의문의 빛을 쫓는 일명 '더 알카이드 트레이서'의 시선으로 전개되는 가운데, 행방이 묘연했던 피원하모니가 모습을 드러내 영웅 복귀에 대한 솔직한 대화를 나누는 장면이 이어진다. 이후 계속해서 빛을 추적하던 알카이드 트레이서의 시선 끝에 한데 모여 선 멤버들의 모습이 그려지고, 이들의 귀환을 암시하는 장면으로 마무리되며 강렬한 여운을 남긴다.

또한 영상 말미에는 컴백 프로모션 일정이 기재되어 있어 눈길을 사로잡는다. 피원하모니는 트레일러를 시작으로, 타이틀 포스터, 콘셉트 포토, 메이킹 필름, 뮤직비디오 티저, 앨범 샘플러 등 다양한 콘텐츠를 순차적으로 공개하며 컴백 열기를 이어갈 예정이다.

전작 '더!'(DUH!) 이후 10개월 만에 국내 컴백하는 피원하모니는 이번 앨범을 통해 자신들만의 유니크한 색깔이 가득 담긴 음악과 퍼포먼스를 선보이며 또 한 번 글로벌 팬들을 사로잡을 전망이다.

