송언석 "정동영, 서해수호의 날에 '한조관계' 北 표현 사용...즉각 경질해야"

북한인권결의안 불참 검토 강력 비판

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표는 27일 11회 서해수호의 날을 맞아 이재명 정부의 대북 기조를 "안보해체"라고 비판하고, 정동영 통일부 장관의 북한인권결의안 공동제안국 불참 주장과 '한조관계' 표현을 문제 삼으며 즉각 경질을 촉구했다.

송 원내대표는 이날 페이스북을 통해 "조국의 영해를 지키다 서해바다의 별이 된 천안함 46용사와 고(故) 한주호 준위, 제2연평해전 전사자, 연평도 포격전 전사자까지 서해수호 55영웅의 명복을 빈다"며 "유족들께 깊은 애도와 위로의 뜻을 전한다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표가 26일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.03.26 mironj19@newspim.com

이어 "북한 김정일-김정은 부자는 천안함과 연평도 만행에 대해 단 한 번도 사과하지 않았다"며 "최근 김정은은 대한민국을 '가장 적대적인 국가로 공인한다'며 공갈협박을 하고 있다"고 했다.

송 원내대표는 "문제는 이러한 김정은의 오만불손한 태도에 짝사랑하듯 끌려다니는 이재명 정부의 대북 저자세 대응"이라며 "전방부대에는 총 대신 삼단봉을 들라 하고, 한미연합훈련을 축소하고, DMZ 출입권을 둘러싸고 유엔사와 갈등을 빚는 등 안보해체가 김정은의 오만을 더 키워주고 있다"고 주장했다.

특히 정부의 유엔 북한인권결의안 공동제안국 불참 검토를 두고 "검토할 일고의 가치도 없다"며 "북한 주민의 인권이 먼저인지, 김정은의 심기가 먼저인지 묻지 않을 수 없다"고 비판했다.

정동영 통일부 장관을 향해서는 "천안함 폭침 16주기 날에 공동제안국 불참 입장을 밝힌 데 이어 '한조관계'라는 북한의 적대적 표현을 그대로 사용했다"며 "서해수호 영웅 유족들의 눈에 피눈물 나게 하고 대한민국의 자존심을 짓밟은 망언"이라고 했다.

그러면서 "정동영 장관을 즉각 경질해야 한다"며 "이 대통령이 경질하지 않고 김정은 정권의 인권탄압을 옹호하는 길을 걷는다면 '중도보수 뉴이재명'은 국민기만 구호에 불과할 것"이라고 말했다.

송 원내대표는 "국민의힘은 이날 대전국립현충원을 찾아 서해수호 55용사들의 안식을 기원할 예정"이라며 "국민들께서도 정당과 진영을 떠나 추모에 마음을 모아달라"고 했다.

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