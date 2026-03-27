[금/유가] 중동 추가 확전 우려에 유가 5% 급등…금 하락

이란 "미국 제안 검토 중…협상에는 관심 없다"

트럼프, 이란 에너지 시설 타격 '10일 유예' 선언

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 이란 전쟁이 조만간 끝날 것이라는 기대가 후퇴하면서 26일(현지시각) 국제유가는 5% 급등하고, 금값은 하락했다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 5월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 4.16달러(4.6%) 오른 배럴당 94.48달러로 거래를 마쳤다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 5월물은 5.79달러(5.7%) 상승한 배럴당 108.01달러로 마감했다.

미국의 스티브 위트코프 중동 특사는 전쟁 종식을 위한 협상 기반으로 미국이 이란에 "15개 항목의 행동 리스트(15-point action list)"를 전달했다고 확인했다. 반면 아바스 아락치 이란 외무장관은 앞서 이란이 미국의 제안을 검토 중이지만 전쟁을 끝내기 위한 협상은 진행되고 있지 않다고 말했다.

또 도널드 트럼프 대통령은 미국이 이란과의 합의에 대해 "기꺼이(willing)" 협력할 의사가 있는지 자신도 모르겠다고 밝혀 유가 상승폭을 키웠다.

원유 배럴 [사진= 로이터 뉴스핌]

트럼프 대통령은 이어 이란이 미국의 제안을 수용하지 않을 경우 "계속되는 맹공"과 "최악의 악몽"을 마주할 것이라고 경고했다. 반면 이란 고위 관료는 미국의 휴전안이 "일방적이고 불공정하다"고 맞서며 시장의 기대를 꺾어 놓았다.

유가는 장중 일부 상승폭을 반납했으나, 트럼프 대통령이 미국이 이란의 에너지 인프라를 타격하기 전에 이란이 호르무즈 해협을 다시 개방해야 하는 시한을 4월 6일까지 연장하겠다고 발표한 뒤 시간외 거래에서 대부분 회복했다.

마타도르 이코노믹스의 수석 이코노미스트 티모시 스나이더는 "미국과 이란에서 나오는 이야기들의 진위 여부를 두고 혼란과 좌절감이 커지고 있다"며 "투자자들은 자본을 지키기 위해 다시 안전자산으로 이동하고 있다"고 말했다.

로이터가 입수한 소식통에 따르면 미 국방부는 트럼프 대통령에게 지상 공격 옵션을 더 제공하기 위해 수천 명의 공수부대를 걸프 지역으로 파견할 계획이다. 이는 이미 이동 중인 해병대 병력 2개 부대에 추가되는 것이다.

CIBC 프라이빗 웰스 그룹 수석 에너지 트레이더 레베카 베이빈은 "시장은 이제 수사(rhetoric)를 넘어, 협상에 대한 실제 세부 내용과 호르무즈 해협 재개방까지의 경로를 원하고 있다"고 말했다. 그는 "금요일 마감 시한에 여지를 주는 방식이나, 휘발유세 면제 같은 정책 아이디어를 통해 원유 가격을 말로 낮추려는 시도는 과거에는 효과가 있었지만, 오늘은 통하지 않았다"고 덧붙였다.

한편 이라크의 원유 생산은 급감했으며, 저장 탱크가 위험 수준에 근접한 것으로 나타났다고 이라크 에너지 관계자 3명이 수요일 밝혔다. 미국 에너지정보청(EIA) 자료에 따르면 이라크는 2025년 기준 사우디아라비아에 이어 OPEC 내 두 번째로 큰 산유국이었다.

로이터가 시장 데이터를 기반으로 계산한 결과, 우크라이나의 드론 공격과 유조선 압류로 인해 러시아의 원유 수출 능력 최소 40%가 중단된 것으로 나타났다.

러시아 최대 규모 정유시설 중 하나인 키리시네프테오르그신테즈(Kirishinefteorgsintez) 정유공장은 우크라이나 드론 공격으로 일부 지역에 화재가 발생한 뒤 목요일 가동을 중단했다고 업계 소식통 2명이 전했다.

◆ 달러 강세와 고금리 전망에 금값 하락

금값은 하락했다. 달러 강세와 유가 상승으로 인플레이션 우려가 지속되면서 고금리 전망이 유지된 데다, 시장 참가자들이 중동 휴전 가능성을 다시 따져본 것이 영향을 미쳤다.

뉴욕상품거래소(COMEX)에서 4월 인도분 금 선물은 3.9% 내린 온스당 4,376.3달러로 거래를 마쳤다. 금 현물 가격은 한국시간 기준 27일 오전 2시 30분 온스당 4,384.38달러로 2.7% 하락했다.

미국 달러는 소폭 상승했다. 이로 인해 달러로 가격이 책정되는 금은 다른 통화 보유자들에게 더 비싸지게 됐다.

킷코 메탈스의 수석 애널리스트 짐 와이코프는 "금은 고금리와 인플레이션에 대한 우려로 압박을 받고 있다"고 말했다. 이어 그는 "분쟁이 계속되면 가격이 4,000달러 아래로 떨어질 수 있지만, 휴전이 이뤄지고 금리 인하 기대가 다시 살아나면 5,000달러 수준으로 반등할 수 있다"고 말했다.

이탈리아 대형은행 인테사 산파올로의 애널리스트들은 분기 보고서에서 "최근 분기 동안의 투기적 움직임이 금과 은이 안전자산 역할을 효과적으로 수행하는 능력을 훼손했다. 최소한 단기적으로는 그렇다"며 "유동성 확보 욕구가 분쟁 초기 몇 주 동안 두 금속의 매도를 부추겼다"고 분석했다.

한편 발표된 경제 지표에 따르면 지난주 미국 신규 실업수당 청구 건수는 소폭 증가했다. 이는 노동시장이 여전히 안정적인 상태임을 시사하며, 연방준비제도(Fed)가 전쟁으로 인한 인플레이션 위험을 모니터링하면서도 금리를 동결할 여지를 제공하는 것으로 해석된다.

kwonjiun@newspim.com