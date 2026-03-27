[오늘의 국회일정] 상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 3월 27일

◆상임위원회
10:00 문화체육관광위원회 전체회의 / 본관 506호
10:00 정치개혁특별위원회 공직선거법및지방선거구제개편심사소위원회 / 본관 445호
◆의원실 세미나
10:00 김현 의원실, AX 시대 사이버보안 강화를 위한 토론회 / 의원회관 제9간담회의실
10:00 이수진 의원실 등, K-의료기기 AI로 미래를 설계하다 / 의원회관 신관 제2세미나실
10:00 전종덕 의원실 등, 농지개혁 이후 첫 농지 전수조사, 어떻게 할 것인가? / 의원회관 제8간담회의실
10:00 용혜인 의원실 등, 이재명 정부 국정과제 세부 정책 수립을 위한 사회연대경제 연속토론회 / 의원회관 제5간담회의실
10:00 박홍배 의원실 등, 해외 사례를 통해 본 올바른 퇴직연금기금화 방향 토론회 / 의원회관 제11간담회의실
14:00 민병덕 의원실, 2026 개헌 국민에게 직접 묻다 / 의원회관 제4간담회의실
14:00 김건 의원실 등, 2026년 춘계 학술 세미나 / 의원회관 신관 제2세미나실
14:00 이언주 의원실 등, AI 대전환시대, 일자리 전망과 대응전략 / 의원회관 제1소회의실
14:00 김미애 의원실 등, 부산어린이병원, 나아가야 할 방향 정책토론회 / 의원회관 신관 제1세미나실
14:00 이주희 의원실 등, 양자기술 국회 연속세미나: 제1차 바이오 분야 / 의원회관 제3간담회의실
14:00 김선민 의원실 등, 자립준비 시작 연령 하향과 자립준비청년 맞춤형 지원체계 제도화 방안 토론회 / 의원회관 제5간담회의실
15:00 서영석 의원실, 통합돌봄시대 개막, 사회복지특별위원회의 역할 / 의원회관 제9간담회의실
◆소통관 기자회견
09:00 한준호 의원, [현안 기자회견]
10:00 정지은 경제분석국장, [2026 NABO 수정 경제전망 기자회견]
10:40 최기상 의원, [현안 기자회견]
11:00 서영석 의원, [강민정 서울특별시교육감 예비후보 정책 발표 기자회견]
11:20 박태우 부대변인, [진보당 모두를위한서울특별위원회 정례브리핑]
13:40 김현 의원, [민주당 국민소통위원회 민주파출소 정례브리핑]
◆더불어민주당
*정청래 당대표
08:30 세종특별자치시 현장 최고위원회의 / 세종시당 회의실
10:30 제11회 서해수호의 날 기념식 / 국립대전현충원 현충광장
14:40 경북 의성군 고운사 사찰 방문 / 경북 의성군 고운사
17:50 현장 방문 / 영덕 강구항 해파랑공원 일원
*한병도 원내대표
10:00 중동상황 민생현안 긴급 대응 및 상생협력을 위한 원내대표-플라스틱 기업 현장간담회 / 경기도 광주시 장지9길 42-4
◆국민의힘
*장동혁 당대표·송언석 원내대표
10:30 제11회 서해수호의 날 기념식 / 국립대전현충원 현충광장
13:30 대전 화재 희생자 합동분향소 조문 / 대전광역시청 합동분향소
◆조국혁신당
*조국 당대표
10:50 故 노무현 대통령 묘역 참배 / 김해 봉하마을
11:10 권양숙 여사 예방 / 김해 봉하마을
12:40 김해 전통시장 인사 / 김해 서상동5일장
13:50 이봉수 김해시장 후보 사무실 개소식 / 이봉수 후보 선거사무소
*서왕진 원내대표
- 공개일정 없음
◆개혁신당
*이준석 당대표·천하람 원내대표
10:30 제11회 서해수호의 날 기념식 / 국립대전현충원
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