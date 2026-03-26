국힘 창원시장 후보 토론회 무산 공방 격화…도덕성·자질 논쟁

강기운 후보, 허위사실 유포 법적 대응
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 국민의힘 창원시장 경선이 정책토론회 무산을 계기로 후보 간 정면 충돌 양상으로 치닫으면서 도덕성·자질 논쟁 등 진흙탕 싸움 양상으로 비화하고 있다.
김석기 창원시장 예비후보는 26일 창원시청 프레스센터에서 기자회견을 열고, 강기윤 후보의 토론회 불참을 '시민 알 권리 침해'로 규정하며 공세를 강화했다. 김 에비후보는 "정책토론회는 후보의 정책과 도덕성을 검증하는 기본 민주 절차로, 토론 없이 결론을 내리는 경선은 시민에 대한 책임을 방기하는 것"이라고 주장했다.
김 예비후보는 강기윤 후보의 과거 '보상금 부풀리기 의혹'을 핵심 쟁점으로 제기했다. 그는 창원시 감사를 통해 보상금이 부풀려졌다는 사실이 확인됐고, 이후 경찰이 기소의견으로 송치된 사건이라고 밝혔다.
그러면서 "시민 혈세 1억400만 원을 부당하게 수령했다가 뒤늦게 반납한 것"이라며 "검찰이 무혐의를 내렸다고 해도 도덕적 책임을 면제받는 것은 아니다"라고 직격했다.
김 예비후보는 강기윤 후보가 본인 토지 보상을 앞두고 양도소득세 면제 법안을 발의한 것을 '입법권 사유화'로 규정했다. 그는 이를 "공적 권한을 개인 이익에 연결하려 한 시도"라며 이해충돌 논란을 제기했다. 여론 비판으로 법안이 철회된 데 대해서도, "시도 자체가 문제"라고 쓴소리를 던졌다.
김 예비후보는 "시장에게 필요한 것은 능력이 아니라 기준이며, 그 기준은 정직과 책임"이라고 목소리를 높였다. 그는 공직자의 도덕성이 무너지면 행정 신뢰도도 함께 흔들릴 수 있다고 경고하며, "도덕성에 흠결이 있는 후보가 시장이 되면 그 피해는 고스란히 시민에게 돌아간다"고 꼬집었다.
그는 "토론이 사라진 자리에서도 검증을 계속하겠다"며, 시민에게 "창원의 미래를 맡길 사람은 누구인가"라고 묻는 형식으로 자숙을 요구했다.
이에 대해 강기윤 창원시장 예비후보 선거대책위원회는 같은 날 성명을 내고, 김석기 후보의 공세를 '비겁한 내부 총질'이자 허위사실 유포로 규정하며 강력히 반발했다. 선대위는 감나무 보상금 문제는 이미 사법당국의 수사를 거쳐 '무혐의'로 결론난 사안이라며, 이를 재차 들춰내는 것은 시민을 속이는 행위라고 비판했다.
선대위는 "민주당 정권이 과거에 가져왔던 공격 논리를 그대로 가져와 같은 당 동지에게 화살을 겨누는 것은 도저히 묵과할 수 없다"며, "이는 당의 자산을 훼손하고 민주당에 어부지리를 안겨주는 행위"라고 지적했다.
그러면서 "이미 끝난 사안을 둘러싼 지속적 비방은 명예훼손에 해당하며, 공직선거법 위반 소지까지 있다"며 "모든 법적 조치를 강구하겠다"고 경고했다.
강기윤 선대위는 "지금 창원시민이 원하는 것은 상대 후보에 대한 인신공격이 아니라 경제 회복과 삶의 질 제고를 위한 정책 검증"이라고 선을 그었다.
그러면서 "김 예비후보는 근거 없는 비방을 즉각 중단하고 시민 앞에 사죄하라"고 촉구하며, "강 예비후보는 저조한 공세에 흔들리지 않고 시민만 보며 창원 발전에 집중하겠다"고 했다.
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