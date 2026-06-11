강득구 의원, '李 희생양' 발언에 "마음 무거워...대통령 중심으로 뭉쳐야"

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'청와대 저주' 우려에 내부 권력 투쟁 경계

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 강득구 더불어민주당 의원은 11일 이재명 대통령의 '청와대의 저주' 우려를 담은 외신 인터뷰에 대해 "지금 우리에게 필요한 것은 내부 권력 투쟁이 아니라 민생과 개혁 과제를 안정적으로 추진하기 위해 당정청이 하나가 되어야 한다"고 밝혔다.

강 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "'나도 희생양 될 가능성이 꽤 높다, 이재명 대통령의 '청와대의 저주' 우려 기사를 읽으며 마음이 참 무거웠다"며 이같이 말했다.

강득구 더불어민주당 의원 [사진=뉴스핌 DB]

그는 "권력은 당연히 유한하다"며 "그래서 그 유한한 시간동안 민생 챙기고 개혁하고 대한민국의 비전을 제대로 만들 수 있도록 힘을 모아야하는 것"이라고 강조했다.

이어 "집권한지 이제 겨우 1년이 지났다"며 "가장 힘을 받아야 할 중차대한 시기"라고 했다.

강 의원은 "민주당은 대통령과 발을 맞추어 개혁 과제와 산적한 현안들을 풀어가라는 것이 시대의 요구이고 시대정신"이라고 역설했다.

그러면서 "그것이 국민주권정부의 성공과 대한민국의 희망을 만드는 길"이라며 "그래야 정권 재창출 토대를 만들 수 있다"고 덧붙였다.

강 의원은 "그래야 이재명 대통령을 지킬 수 있다"며 "저부터 다시 마음을 다진다"고 했다.

그는 "대통령을 중심으로 똘똘 뭉쳐 국민과 당원 여러분들만 보고 나아가겠다"고 다짐했다.

kimsh@newspim.com