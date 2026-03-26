세종남부서 "초등학교와 함께하는 봄철 교통안전 캠페인"

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 세종남부경찰서는 봄철을 맞아 야외활동 증가로 인한 어린이 교통사고 예방을 위해 '교통안전캠페인'을 진행했다고 26일 밝혔다.
이번 캠페인은 솔빛초등학교와 협업해 어린이들 안전한 등굣길 조성을 위해 마련됐으며 경찰관, 학교 관계자, 녹색어머니회·모범운전자회 등 유관 단체가 함께 참여한 가운데 진행됐다.
주요 내용은 '걸을 때는 안전하게 스마트폰 멈추기', '전 좌석 안전벨트 착용' 등 학교관계자·경찰·녹색어머니회 합동 구호제창을 통해 어린이들이 교통안전수칙을 체득할 수 있도록 눈높이에 맞는 홍보활동을 비롯해 등굣길 현장에서 직접적인 교육도 진행됐다.
세종남부경찰서 관계자는 "봄철을 맞아 야외활동이 증가하면서 어린이 교통사고위험이 높아지고 있다"며 "학교와 협업을 통해 어린이들 교통안전의식을 높이고 지역사회 전반에 안전문화가 확산될 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.
한편 세종남부서는 어린이보호구역 내 교통법규 위반행위에 대해 지속적인 단속과 홍보를 병행해 안전한 통학환경 조성에 힘쓴다는 방침이다.
jongwon3454@newspim.com