세종, 설 연휴 '민생치안 범죄' 대폭 감소...교통사고 절반 줄어

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 세종경찰청과 자치경찰위원회는 설 명절을 맞아 지난 9일부터 18일까지 10일간 '설 명절 특별치안대책'을 추진한 결과 안정적인 치안 상황을 유지했다고 19일 밝혔다.
경찰에 따르면 이번 설 연휴 기간 지역 내 112신고 일 평균 접수 건수는 110건으로 지난 설 대비 7.8% 증가했으나 폭력(-16.9%), 기타형사범(-22.0%), 주취자(-7.3%), 무전취식(-33.3%) 등 민생치안 관련 범죄가 대폭 감소했다.
아울러 가정폭력·교제폭력·아동학대 등 관계성 범죄 재발 우려 대상자(97명)에 대한 선제적 모니터링 실시와 대상자 주거지 주변 순찰 강화를 통해 아동학대 신고는 전년 대비 100% 감소한 것으로 파악됐다.
아울러 설 연휴 기간 일 평균 교통량은 4만 894대로 전년 대비 20% 증가했으나 교통사고는 지난해 동기간 대비 50% 감소한 것으로 확인됐다.
한원호 세종경찰청장은 "앞으로도 경찰 역량을 집중해 시민들이 체감할 수 있는 안전한 사회를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
