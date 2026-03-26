교육부, 2027~2031학년도 의대 정원 통지…비수도권 32곳 대상

서울 8개 의대 동결…4월 확정 뒤 학칙·전형계획 변경
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부는 서울을 제외한 지역 32개 대학에 2027학년도부터 2031학년도까지의 의과대학 학생 정원을 통지했다고 26일 밝혔다.
교육부는 지난 13일 대학별 의대 학생정원 배정안을 사전 통지한 뒤 24일까지 의견제출 기간을 운영했고, 제출된 의견에 대해 배정위원회 검토를 거친 결과 사전 통지안과 동일한 내용으로 정원을 통지했다.
이번 통지에 따라 2027학년도 전체 의대 정원은 3058명에서 3548명으로 490명 늘고, 2028학년도부터 2031학년도까지는 3671명으로 613명 확대된다. 서울 소재 8개 의대 정원은 동결됐다.
권역별로 보면 2027학년도 기준 부산·울산·경남이 97명으로 가장 많이 늘고, 대구·경북과 대전·충남이 각각 72명, 강원 63명, 광주 50명, 충북 46명, 전북 38명, 제주 28명, 경기·인천 24명 순으로 배정됐다.
대학별로는 강원대와 충북대가 각각 49명에서 88명으로, 부산대와 전남대는 125명에서 156명으로, 충남대는 110명에서 137명으로 늘어난다. 제주대는 40명에서 68명으로 확대된다.
교육부는 이번 대학별 정원 통지에 대해 30일간 이의신청 기간을 운영할 예정이다. 이후 4월 중 대학별 의대 정원이 확정되면 각 대학은 5월 내 학칙 개정과 2027학년도 대입전형 시행계획 변경 등 후속 절차를 진행하게 된다.
아울러 교육부는 대학으로부터 배정 정원에 따른 교육 여건 개선 등 이행계획을 6월까지 제출받아 컨설팅을 실시하고, 이를 바탕으로 매년 이행 상황을 점검할 계획이다.
점검 결과 이행이 미흡한 경우 의대교육혁신지원사업 등 재정지원사업 연계, 정원 회수, 차기 정원 조정 시 불이익 부과 등의 조치를 통해 대학의 책무성을 확보할 방침이다.
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