韩国政府应对中东危机发布紧急经济应对方案

纽斯频通讯社世宗3月26日电 美以对伊朗采取军事行动引发中东局势动荡，能源供应危机加剧，韩国政府发布涵盖能源价格、供应链、弱势群体、外汇及金融市场的"紧急经济应对方案"。

图为韩国副总理兼财政经济部长官具润哲（左一）26日上午在首尔政府办公大楼举行记者会，发布"紧急经济应对方案"。

其中，为抑制对产业和物流至关重要的柴油价格上涨幅度、缓解油价冲击，政府决定进一步扩大汽油和柴油的燃油税减免幅度。

据财政经济部26日消息，在总统李在明主持召开的青瓦台紧急经济检查会议上，报告了包含上述内容的"中东危机紧急经济应对方案"。

首先，政府将通过扩大汽油和柴油燃油税减免幅度，降低直接影响普通民众和小工商业者的能源开销比重。

据此，自27日起至5月31日，汽油税率下调幅度将从现有的7%扩大至15%，柴油从10%扩大至25%。预计每升汽油价格将额外下降65韩元，柴油额外下降87韩元。

同时，向货车、公交车柴油油价联动补贴支付比例在4月前临时从50%上调至70%，并将船舶用柴油纳入油价上限制适用范围。

韩国政府还将把可能受中东局势影响的工业品和加工食品等20个品类新增为重点管理对象，使重点管理商品从原来的23项扩大至43项，实施集中监管。

在公共费用方面，中央政府将与地方政府合作，力争上半年维持出租车、公交车、地铁等地方公共费用价格不变。

政府还将对受本轮中东危机冲击的企业提供政策性金融支持，规模从当前的20.3万亿韩元增至24.3万亿韩元。重点向出口型中小及中坚企业提供优惠利率的流动资金和设备资金支持。

对受高油价影响较大的小工商业者，将实施政策性资金特别展期。将提前执行740亿韩元经营稳定券，对销售额下降15%以上的商户提供紧急经营稳定资金（最高7000万韩元）等支援措施。

另外，面向农民、渔民提供无机肥料原料采购资金2000亿韩元，并为面临阶段性经营难的渔民提供紧急经营稳定资金。对营运货车和郊线公交车实施为期一个月的高速公路通行费减免措施。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社