"스포츠도 AI로" 역대 최대 SPOEX 개막, 300개사 집결

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 최대 스포츠·레저 산업 전시회 '서울국제스포츠레저산업전(SPOEX 2026)'이 서울 코엑스에서 개막했다. 300개 기업이 참여한 역대 최대 규모 행사로 산업 트렌드와 수출 기회를 동시에 제시했다.
한국무역협회는 국민체육진흥공단과 함께 26일부터 오는 29일까지 나흘간 서울 삼성동 코엑스에서 '2026 서울국제스포츠레저산업전'을 연다.
SPOEX는 국제전시협회(UFI) 인증을 받은 국내 대표 스포츠 산업 전시회다. 올해는 밀라노 동계올림픽, 북중미 월드컵, 아이치-나고야 아시안게임 등 글로벌 이벤트를 앞두고 산업 관심이 집중됐다.
이번 전시에는 스포츠용품, 뉴트리션, 피트니스, 헬스케어, 수중·수상 스포츠 등 분야에서 300개 기업이 참가했다. 총 1763개 부스로 부스 수 기준 역대 최대 규모를 기록했다.
현장에는 스포츠 산업의 디지털 전환 흐름을 반영한 '스포츠테크 특별관'이 처음 조성됐다. 인공지능과 스포츠를 결합한 제품을 체험할 수 있도록 구성했다.
특별관에는 디딤, 브이디로보틱스, 에버엑스 등 12개 기업이 참여했다. 증강현실 기반 체육 플랫폼, 웨어러블 기기, AI 재활 소프트웨어 등 기술을 선보였다.
무역협회는 전시 기간 해외 바이어 초청 수출상담회를 병행했다. 일본 팬퍼시픽인터내셔널, 프랑스 로시뇰 그룹 등 13개국 20개 기업을 초청했다. 국내 기업 115개사와 일대일 상담 기회를 마련했다.
기업 간 협업을 위한 'SPOEX 네트워킹 나이트'도 신설했다. 피칭과 성공 사례 공유 프로그램을 운영해 실질적 협력 기반 구축을 지원했다.
정희철 한국무역협회 해외마케팅본부장은 "SPOEX가 지난 26년간 스포츠·레저 산업과 함께 성장해 온 만큼, 앞으로도 우수한 우리 기업들이 글로벌 시장으로 뻗어 나갈 수 있도록 실질적인 가교역할을 다 하겠다"고 말했다.
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