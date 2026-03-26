유쾌한반란, 저소득층 대학생 지원 '카카오뱅크 스칼라십' 장학생 모집

'새로운 경험하기' 프로그램 통해 학업과 정서적 성장 동시 지원

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 사단법인 유쾌한반란(이사장 장용재)은 경제적 어려움을 겪는 저소득층 대학생의 학업 지속과 성장을 지원하기 위해 '카카오뱅크 스칼라십' 장학생을 모집한다고 밝혔다. 해당 프로그램은 카카오뱅크가 후원하고 사회복지공동모금회가 지원한다.

'카카오뱅크 스칼라십'은 경제적 제약으로 진로 탐색에 어려움을 겪는 대학생을 대상으로 생활비를 지원하는 장학 프로그램이다. 장학금 지급과 함께 일상 속 새로운 경험 활동을 병행해 정서적 회복과 성장을 돕는 것이 특징이다.

선발 대상은 전국 4년제 대학 재학생(2~6학기) 및 졸업예정자(최종학년) 총 60명이다. 선발된 장학생에게는 학기별 150만원씩 총 300만원의 생활비 장학금이 지급된다.

장학생은 '새로운 경험하기' 프로그램에 참여해야 한다. 해당 프로그램은 월 1회, 총 7회에 걸쳐 개인이 계획한 활동을 수행하고 이를 사진과 소감으로 기록하는 방식으로 진행된다. 모든 활동을 완료한 경우 50만원의 인센티브가 추가 지급된다.

지원 자격은 2026학년도 1·2학기 연속 재학 예정인 4년제 대학생으로, 재학생(2~6학기) 또는 졸업예정자(최종학년) 가운데 한국장학재단 학자금 지원구간 5구간 이하 또는 기준 중위소득 100% 이하 가구에 해당하면 신청할 수 있다.

접수 기간은 3월 26일부터 4월 19일까지이며, 유쾌한반란 홈페이지를 통해 온라인으로 신청 가능하다. 최종 장학생은 서류 심사와 운영위원회 심의를 거쳐 5월 중순 발표될 예정이다.

유쾌한반란 측은 해당 장학 프로그램이 청년들이 경제적 이유로 다양한 경험 기회를 포기하지 않도록 지원하기 위해 설계됐다고 설명했다.

[이미지=유쾌한반란]

whitss@newspim.com