[오늘날씨] 서울 한낮 20도...전국 미세먼지 주의

아침 최저기온 2~11도·낮 최고기온 15~24도

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 금요일인 27일은 일교차가 크고 미세먼지가 '나쁨'으로 예상돼 건강 관리에 유의해야겠다.

기상청에 따르면 이날 제주도를 제외한 전국이 대체로 맑겠으나 새벽부터 오전 사이 수도권과 전남권은 가끔 구름이 많겠다. 제주도는 구름이 많고 늦은 새벽부터 아침 사이 인천·경기서해안에 가끔 비가 오겠다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 서울 등 수도권과 충남지역에 초미세먼지 비상저감조치가 시행된 17일 오전 서울 종로구 서울시교육청에서 바라본 도심이 미세먼지로 뿌옇게 보이고 있다. 2026.03.17 mironj19@newspim.com

27일 예상 강수량은 인천·경기서해안 5mm미만이다.

아침 최저기온은 2~11도로 예상된다. ▲서울 8도 ▲인천 7도 ▲수원 6도 ▲춘천 4도 ▲강릉 10도 ▲청주 7도 ▲대전 6도 ▲전주 7도 ▲광주 8도 ▲대구 7도 ▲부산 10도 ▲울산 8도 ▲제주 11도다.

낮 최고기온은 15~24도가 전망된다. ▲서울 20도 ▲인천 15도 ▲수원 19도 ▲춘천 22도 ▲강릉 20도 ▲청주 22도 ▲대전 21도 ▲전주 20도 ▲광주 21도 ▲대구 24도 ▲부산 20도 ▲울산 23도 ▲제주 18도다.

바다 물결은 서해·남해·동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '나쁨'으로 예상된다. 다만 수도권·세종·충북은 오전과 밤에 '매우나쁨'으로 예상된다.

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