봄 영농기 농기계 사고 '주의보'…최근 5년 343명 사망

끼임·전복 사고 빈번…"사용 전 점검·안전장비 착용 필수"

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 봄 영농기를 맞아 농기계 사용이 늘면서 안전사고 위험이 커지고 있어 각별한 주의가 요구된다.

행정안전부는 26일 농번기를 앞두고 농기계 안전사고 예방을 위해 사전 점검과 안전수칙 준수를 당부했다.

최근 전남 여수와 충남 예산에서는 경운기 운전자가 바퀴에 끼이거나 기계에 깔려 숨지는 사고가 발생하는 등 인명 피해가 이어지고 있다.

[자료=행안부]

행안부에 따르면 최근 5년간(2020~2024년) 농기계 사고는 총 5602건 발생해 343명이 사망하고 3657명이 부상을 입었다. 특히 전체 사고의 31%가 봄철에 집중된 것으로 나타났다.

사고 유형별로는 신체 일부가 농기계에 끼이는 '끼임 사고'가 35%(1985건)로 가장 많았고, 이어 전복·전도 24%(1352건), 도로 교통사고 23%(1261건), 낙상·추락 8%(449건) 순이었다.

농기계 종류별로는 경운기 사고 비중이 24%로 가장 높았으며, 트랙터(16%), 관리기(15%)가 뒤를 이었다. 특히 경운기의 경우 절반 이상이 21년 이상 사용된 노후 장비로 나타나 철저한 점검·정비의 필요성이 강조된다.

행안부는 사고 예방을 위해 농기계 사용 전 부품 이상 여부를 꼼꼼히 점검하고, 안전모·장갑·안전화 등 보호장비를 반드시 착용해야 한다고 강조했다. 또 회전체가 있는 기계는 옷자락이나 신체가 끼이지 않도록 주의하고, 점검 시에는 반드시 시동을 끄고 작업해야 한다고 당부했다.

아울러 좁은 농로나 경사로에서는 속도를 줄이고, 겨울철 해빙으로 도로가 약해진 구간을 사전에 확인해야 한다. 도로 주행 시에는 교통법규를 준수하고, 야간 운행에 대비해 반사판 등 등화장치를 부착하는 것도 중요하다.

하종목 행안부 예방정책국장은 "봄 영농기는 한 해 농사를 시작하는 중요한 시기인 만큼, 오랫동안 사용하지 않던 농기계를 사용할 때는 사전 점검과 안전수칙 준수를 최우선으로 해야 한다"고 말했다.

abc123@newspim.com