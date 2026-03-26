충북도, '3자녀 가정 지원사업' 신규 추진…다자녀 정책 확대

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도가 올해 '3자녀 가정 지원 사업'을 신규로 추진한다.

충북에 거주하며 18세 이하 미성년 자녀를 양육하는 기준 중위소득 100% 이하 3자녀 가정 7,000가구에 가구당 연 50만 원을 지원하는 사업이다.

[자료=충북도] 2026.03.26 baek3413@newspim.com

도는 2024년 2월 '충북도 다자녀가정 지원에 관한 조례' 제정 이후 다자녀 가정 지원을 단계적으로 확대해 왔다.

2024년 8월 전국 최초로 5자녀 이상 '초다자녀 가정 지원 사업'을 시행한 데 이어, 2025년에는 인구 감소 지역 4자녀 가정을 대상으로 '4자녀 가정 지원 사업'을 추진하고 도내 11개 시·군 전체로 확대했다.

이번 정책은 정부의 영유아 중심 지원을 보완해 미성년 자녀까지 범위를 넓힌 전 주기적 지원 체계라는 점에서 주목된다.

학령기 양육비 부담을 실질적으로 줄이는 데 초점을 맞췄다.

충북도의 다자녀 지원 등 임신·출산·양육 친화 정책이 출산율 증가로 성과를 내고 있다.

2025년 출생아 수는 행정안전부 주민등록 통계 기준 8,336명으로 전년 대비 9.1% 늘어 전국 최고 증가율을 기록했다.

도 관계자는 "비혼·만혼 증가 등 인구 구조 변화 속 다자녀 가정 지원은 출산율 반등의 핵심"이라며 "도민이 체감할 수 있는 촘촘한 출생 지원 정책을 지속 추진하겠다"고 밝혔다.

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