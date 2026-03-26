이란축구대표, 월드컵 본선 대비 튀르키예서 A매치 2연전

튀르키예 남부 휴양지 벨렉에서 훈련 비지땀

27일 나이지리아·31일 코스타리카와 평가전

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미·이스라엘과 전쟁을 치르는 와중에도 이란 축구대표팀은 2026 북중미 월드컵 준비를 멈추지 않고 있다. 튀르키예 안탈리아에 훈련 캠프를 차리고 이달 A매치 2연전에 집중한다.

로이터통신에 따르면 이란 대표팀은 25일(현지시간) 튀르키예 남부 휴양지 벨렉에서 훈련을 소화했다. 이란은 27일 나이지리아, 31일 코스타리카와 안탈리아에서 친선경기를 치른다. 이 두 경기는 요르단에서 열릴 예정이었으나 전쟁 여파로 튀르키예로 장소가 옮겨졌다.

[런던 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=사에드 알호에이(가운데) 이란축구대표팀 코치가 25일(한국시간) 터키 안탈리아 휘세인 아이군 풋볼 센터에서 선수들에게 훈련을 지시하고 있다. 2026.3.26 psoq1337@newspim.com

이란축구협회는 훈련 캠프를 사실상 차단 구역으로 운영하고 있다. 훈련지에서는 선수·코치진 인터뷰를 전면 금지했고 취재진 출입도 최소한으로만 허용됐다. 맑은 날씨 속에 진행된 훈련 분위기 자체는 비교적 평온했다. 로이터는 선수들이 가벼운 몸풀기와 연습경기를 소화하며 때때로 웃고 대화를 나누는 모습을 전했다. 훈련장 입구까지 경찰차가 에스코트하는 장면도 포착됐다.

[런던 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이란축구대표팀 선수들이 25일(한국시간) 터키 안탈리아 휘세인 아이군 풋볼 센터에서 훈련하고 있다. 2026.3.26 psoq1337@newspim.com

이란의 월드컵 참가 여부는 여전히 뜨거운 화두다. 벨기에, 이집트, 뉴질랜드와 함께 G조에 편성된 이란은 조별리그 3경기를 모두 미국에서 치를 예정이다. 이란축구협회는 FIFA에 조별리그 일정을 미국이 아닌 멕시코로 옮겨 달라는 요구를 전달하는 등 대회 자체를 포기하기보다는 개최지 조정을 모색하고 있다. FIFA는 현재까지 공식 일정 변경 없이 기존 스케줄을 유지하고 있다.

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