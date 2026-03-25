"FIFA, 월드컵 티켓값 폭리"… 뿔난 유럽 축구팬, EU에 제소

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 유럽 축구팬 단체가 2026 북중미 월드컵 입장권 가격을 두고 FIFA의 '독점 남용'을 문제 삼으며 유럽연합(EU)에 공식 문제를 제기했다.

유럽 축구팬 연합(FSE)은 소비자 단체 유로컨슈머스와 함께 2026년 북중미 월드컵 티켓 정책과 관련해 FIFA를 상대로 EU 집행위원회에 진정서를 제출했다. 이들은 FIFA가 월드컵 티켓 판매에서 독점적 지위를 활용해 과도한 가격을 책정하고 불투명·불공정한 구매 조건과 절차를 팬들에게 강요했다고 주장했다.

특히 2026년 월드컵 티켓 판매 권한을 FIFA가 독점하고 있다는 점을 지적하며 이런 구조에서는 경쟁 시장이라면 허용되기 어려운 조건들이 팬들에게 그대로 전가되고 있다고 비판했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 잔니 인판티노 FIFA회장. [사진=로이터] 2026.03.25 psoq1337@newspim.com

FSE에 따르면 2026 북중미 월드컵 결승전 최저가 티켓은 4185달러(약 630만 원) 수준으로 2022 카타르 월드컵 결승 최저가 티켓보다 7배 이상 비싼 것으로 집계됐다. BBC 등 유럽 언론은 조별리그 3경기와 토너먼트 32강부터 결승까지 라운드별 한 경기씩 총 8경기를 관전할 경우 가장 저렴한 티켓 묶음 기준 약 5225파운드(약 1050만원), 중간 가격대는 8580파운드, 최고가는 1만2350파운드 수준이 될 것으로 예상했다. 카타르 월드컵 당시에는 최저 약 1466파운드에서 최고 약 3914파운드였다.

FIFA가 비판 여론에 대응해 전체 104경기 대상 '60달러(약 9만원) 티켓'을 한정 수량으로 내놓겠다고 발표한 부분도 진정서에 포함됐다. FSE와 유로컨슈머스는 이 최저가 티켓이 전체 배정량의 10% 수준에 그치고 상당수가 일반 판매 개시 전에 이미 소진돼 실제로는 팬들이 접근하기 어려웠다며 사실상 '미끼 광고'에 해당한다고 주장했다.

FIFA는 AP통신 등 외신에 "관련 발언과 보도를 접했지만 아직 공식적인 항의나 소송 서류는 받지 못했다"며 비영리 단체로서 월드컵에서 발생하는 수익을 전 세계 211개 회원 협회에 재투자해 각국 축구 발전에 사용하고 있다고 해명했다.

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