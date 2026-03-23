홍명보호 '월드컵 전 마지막 A매치' 결전지 영국으로 떠나

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보호가 2026 북중미 월드컵 전 마지막 점검을 위해 유럽으로 향했다. 최종엔트리 윤곽을 가를 '원정 2연전'이 본격적으로 시작된다.
한국 축구대표팀 본진이 23일 오전 인천국제공항을 통해 영국 런던으로 출국했다. 조현우(울산), 송범근, 김진규(이상 전북), 김문환(대전) 등 국내파를 비롯해 홍명보 감독과 코칭스태프, 지원 스태프가 함께 비행기에 올랐다. 대표팀은 런던 도착 후 곧바로 근교 도시 밀턴케인스로 이동해 훈련 베이스를 차린다.
해외파는 현지에서 합류한다. 손흥민(LAFC), 이강인(파리 생제르맹), 김민재(뮌헨), 이재성(마인츠), 오현규(베식타시) 등이 합류하면 월드컵 본선을 향한 '풀 스쿼드'가 완성된다. 이번 소집은 사실상 북중미 월드컵 본선을 치를 핵심 멤버를 마지막으로 점검하는 자리다.
한국은 28일 밤 11시(한국시간) 영국 밀턴케인스 스타디움 MK에서 코트디부아르와 맞붙는다. 이어 오스트리아 빈으로 이동해 4월 1일 오전 3시 45분 에른스트 하펠 스타디움에서 오스트리아와 두 번째 평가전을 치른다. 북중미 월드컵 개막을 앞두고 열리는 마지막 A매치 주간이다.
상대 구도도 본선을 겨냥해 짜였다. 코트디부아르는 남아공과 함께 E조에, 오스트리아는 J조에 편성돼 월드컵 본선에 오른 팀이다. 한국은 유럽 플레이오프 패스 D 승자, 개최국 멕시코, 남아프리카공화국과 함께 A조에 속해 있다. 홍명보호 입장에선 조별리그를 가정한 '실전형 모의고사' 성격의 일정이다.
대표팀 내부 경쟁도 본격적으로 불이 붙는다. 홍 감독은 소집 명단 발표 당시 "최종 명단은 아직 정해진 것이 없다. 5월에 가장 좋은 경기력을 보여주는 선수를 월드컵에 데려가고 싶다"고 강조했다. 이번 유럽 원정 2연전에서 포지션별 우선 순위와 주전·백업 윤곽의 상당 부분이 정해질 가능성이 크다.
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