김병욱 성남시장 후보 개소식 성료..."李대통령 배출한 성남 성공시대 부활"

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김진표 전 의장 등 민주당 전현직 의원들 대거 참석

'후원회장' 김응용 감독·탁구 전설 유남규·김기택 등도 함께해

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 김병욱 더불어민주당 경기 성남시장 후보가 지난 9일 선거캠프 개소식을 열고 "멈춰선 성남을 다시 힘차게 비상하게 할 '성남호'가 수많은 시민 여러분의 뜨거운 성원 속에서 힘차게 이륙했다"며 "이재명 대통령을 배출한 도시, 그 자랑스러웠던 '성남 성공시대'를 다시 부활시키겠다"고 약속했다.

김 후보는 10일 자신의 페이스북을 통해 "발 디딜 틈 없이 캠프 안팎을 가득 채워주신 여러분의 간절한 열망, 가슴 깊이 새기겠다"며 "정말 감사하다"고 말했다.

김병욱 더불어민주당 경기 성남시장 후보가 지난 9일 선거캠프 개소식을 열었다. 추미애 경기지사 후보, 이언주 최고위원, 김승원 경기도당 위원장을 비롯해 김진표 전 국회의장, 김태년·이수진 의원 등 성남 지역 국회의원들이 참석했다. 또한 조정식, 김기표, 김용민, 김현정, 민병덕, 박정, 백혜련, 서영석, 송기헌, 오기형, 이상식, 최민희, 홍기원 의원 등 다수의 민주당 의원들이 '성남 탈환'을 위해 함께했다. [사진=김병욱 페이스북]

이날 개소식에는 추미애 경기지사 후보, 이언주 최고위원, 김승원 경기도당 위원장을 비롯해 김진표 전 국회의장, 김태년·이수진 의원 등 성남 지역 국회의원들이 참석했다.

또한 조정식, 김기표, 김용민, 김현정, 민병덕, 박정, 백혜련, 서영석, 송기헌, 오기형, 이상식, 최민희, 홍기원 의원 등 다수의 민주당 의원들이 '성남 탈환'을 위해 함께했다고 김 후보는 전했다.

김 후보는 "바쁘신 와중에도 함께해 주신 당 지도부와 국회의원님들께 깊은 감사를 드린다"며 "진심으로 든든하고 감사하다"고 했다.

영상 축사로는 한병도 원내대표, 정원오 서울시장 후보, 박찬대 인천광역시장 후보, 우상호 강원도지사 후보, 박홍배·서미화 의원, 송영길 인천 연수갑 후보, 김남준 인천 계양을 후보가 참여했다고 김 후보는 밝혔다.

김 후보는 "김진표 전 국회의장께서는 의장직을 내려놓으신 후 첫 정치 행사 참석지로 저희 캠프를 방문해 주셨다"며 "뜻깊은 발걸음이었다"고 말했다.

김병욱 더불어민주당 경기 성남시장 후보가 지난 9일 선거캠프 개소식을 열었다. 추미애 경기지사 후보, 이언주 최고위원, 김승원 경기도당 위원장을 비롯해 김진표 전 국회의장, 김태년·이수진 의원 등 성남 지역 국회의원들이 참석했다. 또한 조정식, 김기표, 김용민, 김현정, 민병덕, 박정, 백혜련, 서영석, 송기헌, 오기형, 이상식, 최민희, 홍기원 의원 등 다수의 민주당 의원들이 '성남 탈환'을 위해 함께했다. [사진=김병욱 페이스북]

그는 "추미애 경기도지사 후보님의 뜨거운 응원도 큰 힘이 되었다"며 "축사 중 성남시의 복잡한 교통 현안을 줄줄이 꿰고 있는 모습을 보며 '내가 이 아우를 이길 수가 없구나, 성남을 확실히 발전시키겠구나'라고 감탄했다는 말씀에 깊이 감사드린다"고 전했다.

이어 "'경기-성남 필승 원팀'의 승리로 보답하겠다"고 약속했다.

김 후보는 또한 "후원회장이신 한국 야구의 전설 김응용 감독님도 오셨다"며 "최순모 전국호남향우회장님, 유남규·김기택 등 탁구 올림픽 메달리스트께서도 개소식에 직접 참석해 승리의 기운을 불어넣어 주셨다"고 덧붙였다.

그는 "지난 4년 동안 평범한 도시로 전락하며 퇴색되어 버린 성남의 자부심을 이제는 되찾아야 한다"며 "이재명 대통령을 배출한 도시, 그 자랑스러웠던 '성남 성공시대'를 다시 부활시키겠다"고 강조했다.

김 후보는 "이재명 정부라는 왼쪽 날개와 국회 다수석을 보유한 집권여당이라는 오른쪽 날개, 이 튼튼한 두 날개에 저 김병욱이라는 강력한 추진 엔진을 장착해 달라"며 "중앙정부의 전폭적인 지원을 이끌어내어 성남을 대한민국의 '경제 수도'로 완벽하게 리빌딩하겠다"고 목소리를 높였다.

마지막으로 그는 "'성남 성공시대'를 향한 성남호의 비행에 끝까지 함께해 달라"며 "저 김병욱 기장으로서 무거운 책임감을 가지고 빠르고 안전하게 목적지까지 모시겠다"고 다짐했다.

김병욱 더불어민주당 경기 성남시장 후보가 지난 9일 선거캠프 개소식을 열었다. 개소식에는 후원회장인 한국 야구의 전설 김응용 감독(좌)도 참석했다. [사진=김병욱 페이스북]

kimsh@newspim.com