[서울시의원 후보] 국민의힘 성북 1~4선거구, 서미나·김종길·권민성·김태수

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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 6·3 지방선거를 앞두고 국민의힘이 서울 성북구 서울시의원 선거구별 후보를 확정했다. 성북구 1~4선거구 후보는 서미나·김종길·권민성·김태수 후보다.

성북구 서울시의원 선거구는 보문·안암동 일대를 포함한 1선거구, 길음·종암동 일대를 포함한 2선거구, 정릉동 일대를 포함한 3선거구, 장위·석관동 일대를 포함한 4선거구로 구성된다. 이번 공천에서는 지역 조직과 전문직·기초의회 경험을 갖춘 인사들이 배치됐다.

서미나 국민의힘 성북구 1선거구 후보 [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 성북구 1선거구 서미나 후보

1987년생인 서미나 후보는 서강대학교 공공정책대학원을 졸업하고 정치학 석사 학위를 받았다.

제21대 김문수 대통령후보 선거사무원으로 활동했으며 2025 경인지방국세청 성실납세지원단 서울사무소 통계조사원으로 근무한 바 있다.

정당인으로 활동하며 지역 기반 활동을 이어가고 있다.

김종길 국민의힘 성북구 2선거구 후보 [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 성북구 2선거구 김종길 후보

1958년생인 김종길 후보는 성균관대학교 무역학과를 졸업하고 경제학사 학위를 받았다.

길음중앙새마을금고 이사로 활동하고 있다.

부동산써브 공인중개사사무소 대표공인중개사로 활동하며 지역 기반 활동을 이어가고 있다.

권민성 국민의힘 성북구 3선거구 후보 [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 성북구 3선거구 권민성 후보

1981년생인 권민성 후보는 고려사이버대학교 실용외국어학과를 졸업했다.

국민의힘 중앙위원회 청년분과 부위원장으로 활동하고 있다.

국민의힘 서울특별시당 부대변인을 지낸 바 있으며 정당인으로 활동을 이어가고 있다.

김태수 국민의힘 성북구 4선거구 후보 [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 성북구 4선거구 김태수 후보

1964년생인 김태수 후보는 대진대학교 사회과학대학 공공인재법학과를 졸업했으며 서울시립대학교 도시과학대학원 부동산학과에서 부동산학 석사 학위를 받았다.

제11대 서울특별시의회 의원으로 주택공간위원회 부위원장과 예산결산특별위원회 위원 등을 거쳤다. 현재 주택공간위원회 위원장으로 활동하고 있으며 부동산대책 및 주거복지 특별위원회와 지상철도 지하화 실현을 위한 특별위원회 등에서 활동했다.

성북구의회 5·6·7대 의원 출신으로 제7대 후반기 성북구의회 부의장과 의장 직무대리를 맡은 바 있다.

oneway@newspim.com