전세사기 막고 빗길 사고 줄이고…데이터 행정, 국민 일상 바꾼다

행안부, 684개 기관 데이터기반행정 실태점검 결과 발표



[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 데이터와 인공지능(AI)을 활용해 전세사기 예방과 교통사고 감소 등 국민 체감형 행정 서비스를 확대하고 있다. 행정안전부는 26일 중앙부처와 지방자치단체, 공공기관 등 684개 기관을 대상으로 실시한 '2025년 데이터기반행정 실태점검' 결과를 발표했다.

이번 점검은 데이터 분석·활용, 데이터 공유, 관리체계 등 3개 영역 11개 지표를 중심으로 진행됐으며, 올해는 AI 학습용 데이터 제공과 AI 도입·활용, 가명정보 제공 등 신규 지표가 추가됐다.

[자료=행안부]

전체 기관 평균 점수는 66.1점으로 최근 3년간 꾸준히 상승했다. 우수 등급 비율은 49.4%로 확대된 반면, 미흡 등급은 31.0%로 크게 감소했다.

기관 유형별로는 중앙행정기관(84.3점), 공기업·준정부기관(91.1점), 시도교육청(85.3점)이 높은 평가를 받았다. 반면 기타 공공기관은 평균 49.4점으로 여전히 미흡 수준에 머물러 기관 간 격차가 과제로 지적됐다.

이번 평가에서는 데이터를 활용한 다양한 국민 체감형 서비스가 우수 사례로 소개됐다.

서울특별시는 '전세사기 위험분석 서비스'를 통해 임대인의 신용정보와 세금 체납 여부, 주택 담보 정보 등을 사전에 제공해 임차인의 피해 예방을 지원하고 있다.

또 한국도로공사는 차량형 라이다(LiDAR)로 수집한 도로 데이터를 3D로 분석해 빗길 교통사고 취약 구간을 진단하고 배수시설 개선 등 예방 대책을 마련했다.

해양수산부는 면세유 거래 데이터와 선박 운항 정보를 결합해 이상 거래 패턴을 분석, 부정 유통을 사전에 탐지하는 시스템을 구축했다.

평가 영역별로는 관리체계(72.3점), 데이터 공유(66.2점), 분석·활용(65.1점) 순으로 나타났으며, 특히 AI 도입과 가명정보 활용 등 전문 영역은 상대적으로 낮은 점수를 기록했다.

행안부는 이번 점검 결과를 바탕으로 미흡 기관에 대해 1대1 맞춤형 교육과 컨설팅을 제공하고, 우수 사례를 확산해 전체 행정 서비스 수준을 끌어올릴 계획이다.

또 데이터 보유량이 아닌 실제 정책 반영 성과를 중심으로 평가 체계를 전환해 AI 기반 행정이 현장에서 실질적인 효과를 내도록 유도할 방침이다.

황규철 인공지능정부실장은 "데이터기반행정 역량은 향상되고 있지만, 기관 간 역량 격차도 함께 나타나고 있다"면서 "역량이 부족한 기관에는교육 지원을 확대하고, AI 도입으로 국민이 생활 속에서 체감할수 있는 행정 서비스가 이루어질 수 있도록 평가 체계를 지속적으로 개선해 나가겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com