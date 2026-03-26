당정, 추경에 '민생지원금' 선별 지원 포함…"지방 우대·피해 계층 중심"

"최고가격제는 보편 지원…민생지원금은 피해 계층 별로"

"범위·금액은 정부 최종안 나와봐야…당내 여러 의견"

[서울=뉴스핌] 박서영 조승진 기자 = 더불어민주당과 정부가 26일 중동 사태에 따른 추가경정예산안(추경) 편성과 관련해 취약계층을 중심으로 하는 선별적 민생지원금 도입에 뜻을 모았다.

한정애 민주당 정책위의장은 이날 오전 국회에서 추경 관련 당정협의회가 끝난 후 기자들과 만나 "피해가 많은 서민, 취약계층을 중심으로 지원이 보강 될 필요가 있다는 공감대가 있다"며 이같이 말했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 박홍근 기획예산처 장관이 26일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 2026년 추가경정예산안 당정협의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.03.26 mironj19@newspim.com

이어 한 정책위의장은 "세부적인 사안은 정부가 추경안을 제출할 때 보고받기로 했다"며 "서울·수도권에서 멀수록 지방을 우대하거나 어려운 계층에게 조금 더 지원하는 방식 같은 기준에 따라서 지원될 예정"이라고 설명했다.

이번 민생지원금은 선별적 지급 방식이 될 전망이다. 한 정책위의장은 "유가의 최고가격제 시행의 경우 이용하는 사람 모두에게 적용되는 보편적 지원 방식이다. 민생안정지원은 더 충격이 큰 피해 계층에게 지원한다는 것이 원칙"이라고 했다.

다만 구체적인 지급 대상 범위와 규모는 확정되지 않았다.

국회 예산결산특별위원회 여당 간사인 이소영 의원은 "선별 대상 범위와 금액의 문제는 정부 최종안을 확인해야 한다. 오늘 그 부분까지 확인해드리기 어렵다"고 말했다.

이어 이 의원은 "최종적으로 정부안이 국무회의에서 확정된 게 아니라서 오늘 당에서도 여러 의견이 있고 그 부분을 잘 감안해서 확정할 예정"이라며 "추경 상황의 시급성을 고려해서 최대한 빠른 국회 심사를 진행하려고 하고 있는데 아직 야당과 일정이 합의 되진 않았다"고 덧붙였다.

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